【待望の復活】SNSで話題になったアイスバー”トッピンぎゅ～！”が再販♪

2024年に赤城乳業から発売された”トッピンぎゅ～！”。SNSを中心に話題になり2026年3月24日(火)より再登場しました!ホイップクリーム風味のアイスにチョコソースとカラースプレーを詰め込んだ、ワクワク感のあるアイスバー。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪

まるで夢のようなアイスバー

194円(税込)

2024年の発売時には、商品供給が間に合わず販売休止となるほどSNSなどで話題になった”トッピンぎゅ～！”。

子どもの頃に”トッピングをたくさん食べたい”と思っていた夢を叶えたアイスで、トッピングの定番のカラースプレー、チョコソースがたっぷり混ぜ込まれています!

カラフルな見た目が印象的で、ホイップクリーム風味のアイスはふわっと軽い食感でホイップクリームのような優しい甘さが再現されています!

ひとくち かじると、アイスの甘みが広がり、カラースプレーのパリパリ食感が楽しめます。食べ進めると、とろけるチョコソースが溢れるほど出てきます!

すこし甘くてチープな味わいのチョコソースはどこか懐かしさを感じます。そしてカロリーは171kcalになっていて、アイス自体はスッキリした甘さなので後味も軽く1本あっという間に食べちゃいます♪

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おすすめのアレンジ♪



カラースプレーを追加でトッピング♪カラースプレーの食感がより楽しめて、後からアイスの甘みに包まれました♪

カラースプレーとチョコソースのそれぞれの食感を楽しめて、子供から大人までワクワクするようなアイスバーになっています。

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



トッピンぎゅ～！

味:★★★☆☆

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★★☆

食感:★★★★★

人気のトッピングをぎゅ～っと1本に詰め込んだアイスバー。まだ食べていない方はぜひ試してみてください♪

▼原材料

チョコソース（国内製造）、準チョコレート、砂糖、乳製品、植物油脂、水あめ、加糖卵黄／ソルビトール、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、香料、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、着色料（クチナシ、野菜色素、ウコン、パプリカ色素）、光沢剤、（一部に卵・乳成分・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 75ml

エネルギー:171kcal

たんぱく質:1.7g

脂質:8.2g

炭水化物:22.9g

食塩相当量:0.088g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。