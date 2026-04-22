これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、中越に融雪注意報、佐渡に強風注意報が発表されています。



◆22日(水)これからの天気

雲が広がりやすいものの、晴れる時間もありそうです。今日も『黄砂』が飛んでくる可能性があります。車や洗濯物の汚れなどにお気をつけください。



降水確率は、午後6時にかけては村上市・阿賀町・湯沢町で30%となっています。



◆22日(水)の予想最高気温

最高気温は18～24℃の予想です。

昨日より高いところが多く、阿賀町は6℃高いでしょう。

各地とも平年と比べると高く、新潟市と湯沢町は6℃ほど高くなりそうです。