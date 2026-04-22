■かつてない究極の料理バトル

日本全国から集った志高き313名の料理人たち。その頂点を決める戦いがいよいよクライマックスを迎える。ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて、2026年4月26日（日）よる6時30分より、料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」の決勝戦が放送される。

今大会の大きなテーマは「新・定番」。伝統を重んじながらも、それを打ち破り、令和の時代に新たなスタンダードを示すことができるのは誰か。熾烈を極めた「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の4つのジャンル別準決勝を勝ち抜いた、選ばれし4名のファイナリストたちが、持てる技術と情熱のすべてをこの一戦に注ぎ込む。



■豪華共演のMC・審査員・ゲストから、極限の緊張感の中で出てくる「本音」と「緊張」

©CHEF-1グランプリ2026

今回、料理の真価を見抜く審査員には19年連続ミシュラン三つ星 日本料理「かんだ」 の神田裕行、19年連続ミシュラン三つ星 フレンチ ガストロノミー“ジョエル・ロブション”総料理長の関谷健一朗のほか「国民代表審査員」として、芸能界きっての食通やレジェンドたちが集結した。

©CHEF-1グランプリ2026

収録中、スタジオを最も騒然とさせたのは、“神の舌”を持つと称されるカリスマアーティスト・GACKTの発言。審査の緊張感が漂う中、最終決戦の鍋料理に対し、「正直感動しました。僕はめちゃめちゃ美味しいと思いましたね」と最高級の賛辞を伝える場面があり、スタジオは一気に驚き交じりのため息と心地よい緊張感に包まれた。

©CHEF-1グランプリ2026

また、料理番組「おしゃべりクッキング」を27年にわたって務め、料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子は、ラーメンの審査で「専門店が明日できたら行きます」と言い切るほどの高評価を出す。「この食材を出されると女性は弱い。でも私は半分オッサンですけどね（笑）」とユーモアたっぷりに審査をし、華やかなムードを演出した。

長嶋一茂は、自身の食に対する並々ならぬこだわりを象徴するエピソードとして、「離乳食がもうすでにフグだった」という驚愕の事実を披露。幼少期から研ぎ澄まされた味覚が、ファイナリストたちの料理をどう評価するのかに注目が集まる。



■【サバイバルラウンド】 テーマは「ラーメンの新・定番」

決勝戦は二段構えの過酷な構成だ。まずは4名のファイナリストが2名にまで絞り込まれる運命の“サバイバルラウンド”。テーマは、もはや日本の国民食といえる「ラーメンの新・定番を作れ！」。

調理の制限時間はわずか20分。さらに提供時に10分間の仕上げ時間が与えられるという、一瞬のミスも許されない極限状態での戦い。審査は、誰が作ったかを一切明かされずに進める「ブラインド審査」。各審査員が持ち点20点、計100点満点で厳正にジャッジし、忖度なしの真剣勝負が繰り広げられる。

©CHEF-1グランプリ2026

■選ばれし4人のファイナリストと渾身の「新・定番」ラーメン

岩名謙太（東京／イタリアン）

©CHEF-1グランプリ2026

激戦区である洋食ジャンルを勝ち上がってきたイタリアンの雄、岩名謙太。東京・広尾の食通に愛される名店「イル・テアトリーノ・ダサローネ」で料理長を務めている。お店の看板メニューはパスタで、師匠は「パスタ・ワールド・チャンピオンシップ」で優勝した、世界のパスタ王・弓削啓太シェフ。まさにイタリアンの新星である彼が挑むのは、誰もが愛するクリーミーなパスタの味わいを、見事にラーメンへと昇華させた一品だ。洋の技法が「ラーメン」という枠組みの中でどう輝くのか、その完成度に期待がかかる。



花田洋平（大阪／中国料理）

©CHEF-1グランプリ2026

数々のコンクール受賞歴を誇り、本大会でも過去2度決勝に進出している超実力派、花田洋平。ミシュランガイドにも掲載される大阪・淀屋橋の「atelier HANADA」で料理長を務めている。既に業界内では高い評価を得ているが、『「CHEF-1グランプリ」は他の大会と違って影響力が圧倒的』と語り、『僕が出る大会はこれが人生最後。必ず獲りたい』とラストイヤーの今年、不退転の決意で挑む。和牛もも肉、葉にんにく、豆板醤、花椒といった中国料理の王道素材を使い、伝統的な中国料理を現代的に再構築。長年培った抜群の手際で「新・定番」を狙う。



山下泰史（福岡／ジャンルレス）

©CHEF-1グランプリ2026

ストリートファッションに身を包み、耳にはピアス、調理中もコックコートを着ず普段着で臨むなど「いつも予想がつかない」と山里亮太を唸らせる博多の破天荒シェフ、山下泰史。ポーカーフェイスでクールだが、 5度目の正直となる今回、「やっぱり勝たないと。一等賞じゃないと」と意気込む。鶏ガラと鰹節のスープに、地元・博多の名物である“もつ”を主役にした驚きの構成で挑む。彼にしか作れない、常識を覆す一杯が審査員の心を掴むのか。



楠修二（京都／日本料理）

©CHEF-1グランプリ2026

京の都が生んだ、発酵を得意とする令和のSNS料理人、楠修二。「発想力は新しいことを考え続けているから生まれる。店舗を持つと毎日やることが多く、新しいことを考える時間が無くなる。今しかできないことかも」とSNSで発信する理由を語る。5種の豆を丹念に砕き、甘酒や醤油などを組み合わせた「冷やし豆ラーメン」を考案。日本料理の繊細さと、これまでにない食感の融合。その驚きの味わいで、審査員の舌を唸らせることができるのか。

©CHEF-1グランプリ2026

審査員からは早々に辛口のコメントが飛び出すなど、波乱の予感が漂う中、食通の長嶋一茂が「出会えちゃった。定番になると思う」と手放しで絶賛したラーメンが登場。果たして、それはどの料理人が作ったものなのか。



■優勝決定戦のテーマは「鍋の新・定番」

サバイバルラウンドを勝ち抜いた2名だけが進むことができる最終決戦。テーマは、日本人のソウルフードであり、家族や仲間の絆を象徴する「鍋の新・定番を作れ！」。

19年連続ミシュラン三つ星を誇る「日本料理かんだ」の店主・神田裕行は、今回の決戦について「かつてないレベルの高さ」と評した。さらに、「これまでのCHEF-1でも過去イチかな」と驚きを隠せない様子を見せた、歴史に残る名作鍋が誕生する。

二人の料理人が繰り広げる「鍋」のおいしさのベクトルは、まさに真逆。ただ、共通しているのは完成度、技術力、バランス、そして何より「旨い！」と叫ばせる圧倒的な力。審査員たちの心を震わせ、「新・定番」として栄冠をつかむのは？ そして優勝賞金1000万円とチャンピオンの称号を手にするのは、いったい誰なのか！



■戦いを見守る豪華な顔ぶれ

「CHEF-1グランプリ2026」

４月26日(日)よる６時30分～７時50分

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

ゲストの今田耕司、森泉、ゆうちゃみが、料理人たちの熱き戦いを間近で見届ける。また、スペシャルサポーターとして、「M-1グランプリ」王者のお笑いコンビ・たくろうが駆けつけ、大会を熱く盛り上げる。

実況は上田剛彦（ABCテレビ）が担当し、調理中の臨場感を余すところなく伝える。キッチンレポーターを務める大仁田美咲（ABCテレビアナウンサー）は、調理中の料理人たちの息遣いや、張り詰めた空気感をダイレクトにお届けする。

MC：山里亮太（南海キャンディーズ）、松下奈緒

スペシャルサポーター：たくろう

ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ

国民代表審査員：長嶋一茂、上沼恵美子、GACKT

審査員：

神田裕行（19年連続ミシュラン三つ星 日本料理「かんだ」）

関谷健一朗（19年連続ミシュラン三つ星 フレンチ「ガストロノミー “ジョエル・ロブション”総料理長）



■出演者コメント

MC・山里亮太

「本当に激闘だった。国民代表審査員にすごい人たちが揃っていたので緊張しました。全員がかなり癖のある審査員だったので、そのこともドキドキしました」

MC・松下奈緒

「しばらく期間が空いての開催だったので、この日をすごく楽しみにしていました。シェフたちは人生をかけて戦い、それに向き合う審査員もすごいメンバーでした！ MCという特別席で間近に貴重な瞬間を観ることができて嬉しかったです」

森泉

「試食した料理は全部美味しかったし、試食できなかった料理も全部おいしそうだった！ 審査員の人たちは、よく採点出来るなと思います。本当に大変！ 内容もハイレベルで新しい料理をいっぱい見ることができて、私自身もインスパイアされて楽しかったです」

ゆうちゃみ

「シェフそれぞれが得意料理・得意分野を持ちつつ、『新・定番』というテーマを背負って戦っているのがすごくて尊敬します。試食させてもらい、料理って色んな表情があるんだなぁと思いました。食べる側も楽しませてくれるような料理ばかりでドキドキワクワクでした」

今田耕司

「お店をやっている人は普段お店のファンに向けて作っている。でもこの大会では、ファン以外の人が食べてどう思うか？を考えないといけないので、いわば料理人の原点に帰れたのではないかな、と思いました」

スペシャルサポーター・たくろう

「今回、長嶋一茂さんが初の国民代表審査員に就任ということですが、今まで相当美味しいものを食べてきているはずです。そうじゃないと、あのオーラは出ないと思います。きっとハワイとかでいっぱい色々なものを食べて、僕らとは違う別のベクトルの審査があるかもしれない。ハワイだけにアロハ風審査を期待します！」

©CHEF-1グランプリ2026

番組情報は公式サイト＆公式SNSで随時発信中！

【HP】 https://chef-1gp.com/

【X】 ＠chef1_gp

【Instagram】＠ chef1gp

【YouTube】【Facebook】 でも随時情報を更新予定