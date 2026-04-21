お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが２１日、都内で自身初の単著「ナマケモノの朝は、午後からはじまる。」（２３日発売、Ｇａｋｋｅｎ刊）発売記念サイン本お渡し会を行った。

芸能界きっての動物好きの松井が不思議で愛らしい動物たちの生き方をユーモラスに紹介。芸人ならではの視点で随所に「ケムリ節」がちりばめられている一冊だ。

発売を直前に控え「背表紙に『松井ケムリ』って書いてある本が一つ世の中にあるのは、親孝行だな、胸を張れるなと思います」と感激。それでも、出来についての自己採点を求められると、「８１点。世の中の反響がどれくらいか分からないので。あとは自分が書いている恥ずかしさでマイナス１９点です」と謙遜した。

本の内容に合わせ、自身を動物に例えるかという問いには「マナティーですかね」と回答。マナティーは、普段から優しい動物に囲まれているため天敵が少ない場所で生きていると語り、「僕は親の力で天敵がいない場所で育ってきましたので」と笑わせた。自身に撮っての芸能界の“天敵”を問われると「いるとしたら週刊誌ですかね」と相方の高比良くるまをほうふつとさせるジョークを飛ばした。