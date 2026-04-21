INI・田島将吾、一部活動を制限 持病の腰痛が悪化「当面は治療に専念」
LAPONE ENTERTAINMENTは21日、11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾（27）について、当面の間、ダンスパフォーマンスを制限することを発表した。
【写真】しなやかながら芯のある動きが際立つINI・田島将吾
同社は公式サイト「田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」との文書を掲載し、田島について「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました」とし「本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人と慎重に議論を行い、弊社は医師の所見と本人の回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と伝えた。その上で、今後予定しているINIの活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加とすることを報告した。
ダンスパフォーマンスを伴わない活動については慎重に参加を検討していく方向であることを示し「本人の回復を最優先に考え、一日も早く健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、治療と快復に最善を尽くしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」とした。
このほか、同日の開催の8TH SINGLE『PULSE』リリース記念イベントは着席での参加とし、韓国での各音楽番組出演は参加を見合わせる。
田島は1998年10月13日生まれ、東京都出身。A型。2021年6月、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』で、ボーイズグループ・INIのメンバーに選ばれた。
【写真】しなやかながら芯のある動きが際立つINI・田島将吾
同社は公式サイト「田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」との文書を掲載し、田島について「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました」とし「本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人と慎重に議論を行い、弊社は医師の所見と本人の回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と伝えた。その上で、今後予定しているINIの活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加とすることを報告した。
このほか、同日の開催の8TH SINGLE『PULSE』リリース記念イベントは着席での参加とし、韓国での各音楽番組出演は参加を見合わせる。
田島は1998年10月13日生まれ、東京都出身。A型。2021年6月、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』で、ボーイズグループ・INIのメンバーに選ばれた。