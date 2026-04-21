こういうの求めてたーーッ！【3COINS】サブバッグにもなって便利♡「優秀ミニバッグ」

「いつも使っているバッグ、ちょっとしたお出かけには少し大きい」「荷物を整理するサブバッグが欲しい」。そんな人にぴったりのアイテムを、【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 編集部が見つけたのは、持ち歩きやすいミニサイズのバッグ。小さめながら実用性が高く、お出かけの相棒になってくれるかも。今回は、大人が持ちやすいシンプルなトートバッグとショルダーバッグをご紹介します。

ランチバッグにも使いやすいミニトート

【3COINS】「ミニトートバッグ」\330（税込）

爽やかな風合いで、春夏コーデにマッチしやすいトートバッグ。小さめながらマチが付いているため、ちょっとしたお出かけはもちろんランチバッグにも使えそうです。外側と内側にそれぞれポケットがあり、見た目以上に収納力がありそう。コンパクトに畳んで持ち歩いておくと、出先で荷物が増えたときにも便利。ベージュやブラックなど、大人が持ちやすいシックな色展開も魅力です。

サブバッグに使いやすいミニショルダー

【3COINS】「はっ水ミニショルダーバッグ」\880（税込）

コンパクトなサイズで、アクセサリー感覚で使えそうなミニショルダーバッグ。メイン収納に加えて2つのポケットが付いており、小物を整理して収納できます。貴重品も入れやすいファスナー式なので、サブバッグとして使うだけでなく、ちょっとしたお出かけならこれひとつで完結しそう。撥水加工が施されており、梅雨の時期やレジャーシーンでも活躍する予感。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M