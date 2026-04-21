この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「結婚直前で婚約破棄に…」自分を責める20代女性にプロの婚活コンサルタントがかけた言葉

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【マッチング無料体験】結婚直前で破談に…自分の価値観に悩む20代後半女性」と題した動画を公開した。動画では、過去の恋愛経験から婚活に自信を持てずにいる20代後半の女性・Sさんが、マリッジコンサルタントの末吉さんと対話を通じ、前向きな一歩を踏み出す様子が収められている。



周囲の友人が次々と結婚していくことに焦りを感じていたSさん。過去にマッチングアプリで交際し、結婚直前まで話が進んだものの、Sさんに男友達がいるという価値観の違いから婚約破棄になってしまった辛い経験を明かした。「自分の見る目がないのかな」「自分自身にも問題があるのかな」と語り、「こんな私でも結婚できるのかな」と不安を吐露した。



そんなSさんに対し、末吉さんは「『こんな自分でも』って思う必要なんて一切なく、ただ価値観が違っていただけ」と優しく断言。性別問わず友人として大切にできるSさんの人柄を「すごく素敵な方」と肯定し、「その方とは縁がなかっただけなので、忘れていいお話だと思います」と温かい言葉をかけた。



その後、結婚相談所での「仮交際」から「真剣交際」に至るプロセスや、お互いのカウンセラーが連携してサポートする体制について説明を受けたSさん。実際に「年齢は27歳から33歳くらい」「年収500万円以上」といった希望条件でお相手検索を行うと、2600名以上の候補者がいることが分かり、「たくさんいますね」と驚きの表情を見せた。



体験を終えたSさんは、「結婚相談所って敷居が高いイメージがあった」としつつも、担当者の優しさに触れ「気軽に来られる場所なのかなと思いました」と安堵の表情を見せた。自分自身を責めるのではなく、自分に合った出会いを見つけることの大切さと、プロの手厚いサポートの心強さが伝わる動画となっている。