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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が4つの懸念をすべて解説！『「初心者は不動産投資をするな」の正体とは！？』

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『「初心者は不動産投資をするな」の正体とは！？』という言説が、ネットニュースを中心に広まっている。不動産投資アドバイザーの木村洸士氏は自身のYouTubeチャンネルで、この主張の根拠を4つに整理したうえで、プロの視点からの反論を展開した。



木村氏が示した「買うな」とされる理由は、金利上昇・建築費の高騰・融資審査の厳格化・1棟目の心理的ハードル、の4点だ。確かにアベノミクス期のマイナス金利時代と比較すれば、現在の金融環境は変化している。新築物件の価格が押し上げられているのも事実であり、金融機関の審査方針が変化していることも否定できない。



しかし木村氏は、これらを「必要のない懸念」と一蹴する。



金利上昇については、家賃収入と返済額の差分、つまり手残り利益を確保する設計で物件を選べば、多少の金利変動は利益率の小幅な変化にとどまると説明する。最初から手残りを重視した買い方をしているかどうかが、金利上昇時の耐性を分けるという論点は明快だ。



建築費の高騰が影響するのは主に新築市場であり、郊外や地方の中古アパート・戸建ては、資材価格の高騰から切り離された価格水準で動いている。競争相手が少ないエリアでは、高値掴みのリスクも大幅に下がる。



融資審査の厳格化についても、不動産投資に積極的な金融機関は現在も複数存在しており、情報収集と融資ロジックの理解によって対応できる余地があると木村氏は語る。



最も興味深いのは、4つ目の「1棟目が難しいから買うな」という主張への反論だ。「難しいから買うな、ではなく、難しいから早く経験を積め」という逆転の発想は、水泳を習う子どもが水を怖がる例えとともに提示され、知識がないことが恐怖の本質だと喝破する。



物価上昇が続く環境下で、給与以外の収入源を持つことの意義は増している。誰もが手を出していない段階で実物資産の運営経験を積み始めた人間が、数年後に大きな差を生み出しているという実例も動画の中で紹介されている。



「みんながやっていないうちにやる」という思考の転換が、木村氏の言う成功者に共通するマインドセットの核心にある。