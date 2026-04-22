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なかべぇさんが「【カルディ新商品】ご飯が進むトッカルビ🍚」を公開しました。カルディコーヒーファームの新商品を使った、手軽で本格的な韓国ハンバーグの作り方を紹介しています。



調理の工程は非常にシンプルです。まず、たっぷりの青ネギを小口切りにします。続いて、ボウルにひき肉と刻んだネギを用意し、そこにカルディの新商品「韓国ハンバーグの素 トッカルビ」を加えます。特別な調味料を計量する必要はなく、手で「混ぜるだけ」でハンバーグのタネが完成します。



丸めた生地をフライパンに並べて火にかけると、香ばしい匂いが漂ってきそうな映像が広がります。片面にしっかりと焼き色がついたところで裏返し、蓋をしてじっくりと蒸し焼きにしていきます。やがて蓋を開けると、肉の脂と甘辛いタレが絡み合い、グツグツと音を立てます。「プルコギを思わせる」「ジューシーなハンバーグに」仕上がるのが、この商品の最大の魅力です。



焼き上がったトッカルビをお皿に盛り付け、箸で半分に割ると、中から熱々の肉汁がジュワッと溢れ出します。しっかりとした味付けの韓国風ハンバーグは、「ご飯にもおつまみにも」ぴったりな一品となっています。「家族が大絶賛」したというこのメニュー。動画の終盤では、氷を入れたグラスにお酒を注ぐ様子も収められており、晩酌のお供としても抜群の相性であることが窺えます。



動画の最後には、今回使用した商品が「トッカルビ 159円」として紹介されています。「韓国好きさんはぜひ試してね」とおすすめされている通り、手頃な価格で手軽に韓国気分を味わえます。毎日の献立や、少し変化を持たせたい時のおかずとして、活用してみてはいかがでしょうか。