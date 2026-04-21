有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が世界遺産を旅するテレビ朝日系のスペシャル企画「有働イノッチの探検！世界遺産」が24日午後8時から放送される。NHK「あさイチ」でMCを務めていた名コンビが8年ぶりに復活。このほど本紙などの取材に応じた。

米ハワイを舞台に、キラウエア火山など2人が目の当たりにした自然の壮大さや感動を伝える番組。約8年間ともに朝の顔を務めた相方・井ノ原との出会いは有働にとって「遺産」という。「多分あそこで『あさイチ』をやってなかったら、絶対今もNHKにいますね」と断言するほど。「（進行側が）『楽しんでいては良いものができない』」と、きまじめな考え方にとらわれていた時期に出会ったのが井ノ原。笑いたい時は笑い、泣きたい時は泣く。井ノ原から感じた「僕たちが楽しければ視聴者の皆さんも楽しいんじゃないか」という信念が有働の価値観を大きく変えた。「放送って楽しんで良いんだって知れました。イノッチに出会えたことが遺産でしょうね。自分の幅も広がった気がします」と感謝する。

この言葉には井ノ原も「うれしいなあ」と喜んだが、すかさず「泣くだけじゃなくてつけまつげも取れたでしょ」とイジって有働は爆笑。「今回もカンペ見て『んあ？』とか（笑い）こういうの安心する」と互いの長所を引き出し合った。 番組内では有働が衝動買いしたウクレレを使って2人で弾き語りをしたりと、あの頃と変わらず全力で番組作りを楽しんだ。もし第2弾の放送があるならば、有働は「お酒を飲んでも文句を言われないような世界遺産」とリクエスト。井ノ原も「今回は弾丸でした。次はもうちょっとゆったり」と乗り気だった。