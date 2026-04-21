東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）の開催を発表した。

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

テーマは“RETRO-FUTURE SUMMER”

2回目の開催となるTGC松山のテーマは「RETRO-FUTURE SUMMER」。明治期の文豪や俳人が愛した風景と、最先端の都市機能が共存する松山の特性を背景に、過去と未来を行き来する体験を提示する。

新たに生まれ変わる松山市駅を起点に、夏目漱石や正岡子規がともに過ごした「愚陀佛庵」や句碑が点在する街並み、三津浜の路地裏といった歴史的景観に加え、興居島の海へとつながる多様な地域資源を紹介。こうした魅力を、TGCの演出によって一体的に発信する。

キービジュアルも同テーマに基づき制作され、現存12天守の一つである松山城と松山市駅をシームレスに描写。レトロなタッチのファッションアイテムを組み合わせることで、過去と未来が交差する世界観を表現した。

代表で矢吹奈子が登壇

©SBI証券 presents TGC 松山 2026 記者発表会

記者発表会には、TGCを代表して、アジアを中心としたグローバルな人気を誇る矢吹奈子が、松山市の市花でもある「椿」をイメージし、春の訪れを告げるかのような抜け感のあるロングドレスを纏い、登場した。

©SBI証券 presents TGC 松山 2026 記者発表会

はじめに、東京ガールズコレクション（以下、TGC）の魅力について「ランウェイで最新のトレンドを知れること、そしてランウェイを歩きながら応援してくださるファンの皆さんの声援だったり、うちわを見ると本当に嬉しくて、ルンルンで歩けます。クールに歩いてって言われてる時も、心の中ではすっごい嬉しくて、その気持ちが抑えきれないぐらい上がってくるんですけど、いつもクールにクールにって思いながら歩いています。また、東京と地方に行くのとで本当に観客の皆さんの雰囲気も違って、声のかけ方も、ちょっと大人しめなところもあったり、ガンガン名前を呼んでくださるファンの方が多いところもあったり、いつも違うので毎回楽しみです。名前を呼んでくれるのはすごく嬉しくて、なこちゃんって聞こえたりすると、はーいって言いたくなります。是非皆さん、出演者の皆さんの名前を呼んでいただけたらと思います。」と語り、続けて、松山での思い出について聞かれると「10年前の2016年にHKT48のツアーでまわらせていただいたことがありました。私がその時のツアーの中で弾き語りをやらせていただいて、毎回本当に緊張していたんですけど、ファンの⽅の頑張れ！っていう声援のおかげで乗り越えたっていう、すごいあたたかい皆さんに囲まれていた記憶がありますね。TGC松⼭は初なのですが、楽しみなことはケータリングです。10年前に来た時は、空港でみかんジュースの蛇⼝を⾒つけたのに⾏けなかったんですよ。なので今回は絶対に飲みたいなって思っています。」と振り返った。

©SBI証券 presents TGC 松山 2026 記者発表会

そして最後に、TGC松山開催に向けて「ランウェイを歩くのも今から楽しみなんですけど、やっぱり松山の皆さんに早くお会いしたいなという気持ちでいっぱいです。松山の魅力を全国に発信できるよう、そして松山の皆さんにTGCを楽しんでいただけるよう、私自身も楽しみながら頑張りたいと思います。」と意気込みを語った。

さらに、今回のTGC松山においても、株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANによる地方創生プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※2）」の実施が決定した。記者発表会では、同プロジェクトのリーダー的存在であるEXILE TETSUYAからのビデオメッセージが披露された。（以下、ビデオメッセージより一部抜粋）

＜EXILE TETSUYA ビデオメッセージ＞

WTOKYOとLDH JAPANでコラボレーションさせていただいてから約4年が経ちました。これまでに数々の自治体の皆さんによるご協力のもと、色々な地域でこの活動をさせていただいて、2024年に開催したダンスワークショップショーには僕も参加させていただきましたが、本当に思い出深いステージになっています。今年のTGC松山のステージでも、LDH JAPAN所属のアーティストが、皆様の地域でダンスを志す皆さんとコラボレーションする企画もしっかりと準備していますので、是非楽しみにしていてください。

豪華出演者第1弾発表

出演者第1弾が発表され、注目を集めている。ゲストモデルとして、なごみと矢吹奈子の出演が決定した。

なごみはSNS総フォロワー数470万人を超え、若年層を中心に支持を集めるトレンドセッターとして知られる。矢吹奈子は、現在放送中のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」でトリプル主演を務めている。

さらに、嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）らが出演し、多彩な顔ぶれが松山に集結する。

今後の追加情報もお見逃しなく！

＜（※2）W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

イベント概要

【 SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

●会場

愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

●チケット

【入場料（税込）】

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年04月25日（土）10:00〜 ※順次予約・販売開始

愛媛県民先行：2026年04月25日（土）10:00〜05月08日（金）23:59 ※抽選

TGC Premium会員先行：2026年04月25日（土）10:00〜05月08日（金）23:59 ※先着 ※TGC CARD割引対象

TGC CARD先行：2026年05月09日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着 ※TGC CARD割引対象

ドコモ回線契約者先行：2026年05月09日（土）10:00〜05月22日（金）23:59 ※先着

TGC公式LINE先行（第一弾）：2026年05月16日（土）10:00〜06月05日（金）23:59 ※先着

dポイントクラブ会員先行：2026年05月23日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

TGC公式LINE先行（第二弾）：2026年06月06日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

イープラス先行：2026年06月06日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

●ゲストモデル

嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）他 ※50音順

●公式サイト

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト