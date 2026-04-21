【3COINSの新作】が大当たりカモーー！ つけるだけで今っぽ♡「レースヘアアクセ」

ヘアアクセサリーを新調するなら、素材選びを意識して鮮度を高めるのがオススメ。2026春夏のランウェイでも軽やかな動きを見せていたレースは、今っぽさを握るカギとなりそう。【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテムにも、レース素材のヘアアクセサリーが続々と登場しています。ヘアアレンジが苦手でも使いやすい形状をしっかりチェックして。

少女のようなおめかしリボン

【3COINS】「リボンレースバレッタ」\550（税込）

スカラップ刺繍で囲まれた二重のリボンのバレッタ。リボンが垂れ下がる様子は少女を連想させる可憐さが魅力です。甘辛要素をバランスよくミックスするスタイルに関心が集まる今季、あえてマスキュリンな着こなしに投入するのも良さそう。カラー展開は、ピュアホワイトやクラウドダンサーといったトレンド仕様のアイボリー1色です。

ラフに使えるフリルシュシュ

【3COINS】「レースシュシュ」\550（税込）

温かみのある布製フリルレースのシュシュは、髪をサッとまとめたいときに活躍。無造作なまとめ髪でも、デザインの甘さが味方してかえってこなれた雰囲気に。流行のひとつに挙がる涼しげなブルーのほか、ベーシックなホワイトとブラックを加えた全3色展開。画像のようにヘアカラーを流行の暖色系ブラウンにすれば、対照的な色合わせになり互いを鮮やかに引き立てられます。

ワンタッチで華やぐクリップ

【3COINS】「クシュクシュレースバンス」\550（税込）

バンスクリップの周りをレースが360度囲むデザインは、つけた途端、花が咲いたようなボリューム感が魅力。ランジェリーモチーフへの注目も高まるなか、モチーフの間に空間のある透け感レースはまさにそのニュアンスを宿した一品です。カラバリはシックなブラックと清楚なアイボリーの2色展開。

小顔に近づくボリューム感

【3COINS】「レーススクエアビッグシュシュ」\660（税込）

これから暖かさが増してくると、小顔見せのために作ったサイドバングや後れ毛もつい耳にかけてしまう可能性が。ミニサイズのハンカチ程度のこのシュシュがあれば、ボリューム感との対比で自然と顔が小さく見えそうです。結んでもたっぷり広がるスクエア型のおかげで、細い髪や汗でのっぺりした髪の華やかなアクセントに。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。