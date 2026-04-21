“伝説的グループ”I.O.I、5月19日にカムバック決定！約9年ぶりのミニアルバムリリースに期待

伝説的グループI.O.Iが、ついに帰ってくる。

4月21日、SWINGエンターテインメントは「I.O.Iが5月19日に3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』を発売し、カムバックする」と公式発表した。

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カムバックの知らせとともに公開されたプロモーションスケジューラー画像は、淡いピンクのムードでファンの期待感を高めた。

スケジューラーによると、I.O.Iは4月22日のムードフィルム公開を皮切りに、コンセプトフォト、トラックリスト、アルバムプレビュー、ミュージックビデオティーザーなどを順次公開し、カムバックに向けた準備を進める。

特にI.O.Iは、正式なアルバム発売に先立ち、5月4日に先行公開音源をリリースし、ユーチューブライブを通じてファンと直接コミュニケーションを取る予定だ。5月4日はI.O.Iのデビュー記念日であることから、ファンにとってより一層特別な贈り物となりそうだ。

（画像＝SWINGエンターテインメント）

I.O.Iは2016年、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』を通じて“国民プロデューサー”の選択により結成されたプロジェクトグループ。活動当時は『Very Very Very』『DOWNPOUR』など、発表する楽曲ごとにメガヒットを記録し、韓国で社会現象級の人気を誇った。

2017年1月のファイナルコンサートをもって公式活動を終了して以来、約9年ぶりに完全体での再結成が決定し、音楽業界内外から大きな注目が集まっている。

今回のカムバックは、I.O.Iのデビュー10周年を記念する活動という点で、より特別な意味を持つ。彼女たちはアルバム発売に続き、5月29日から3日間、ソウル・蚕室室内体育館で「2026 I.O.I Concert Tour: LOOP」を開催し、長い間待ち続けてきたファンと熱い再会を果たす予定だ。

（記事提供＝OSEN）