BTS RM、お忍びでポケパークを満喫！ アイスの食べ方に注目集まる「破壊してて滅」「愛おしすぎるｗ」
BTSのRMが、4月20日（月）に自身のInstagramを更新。Vに続いて、今年2月にオープンした『ポケットモンスター』初の屋外常設施設のポケパーク カントーをお忍びで訪れた写真を公開した。アイスの食べ方に注目が集まっている。
【写真】手がベタベタすぎるｗ ポケパークでアイスを食べるRM
■“破壊神”っぷりに注目集まる
今回RMは、Vも身に着けていたコダックの帽子をかぶり、コダックのスタチューと並んで撮影した写真をアップ。またイワークやギャラドスと写った写真もシェアしており、束の間のオフを満喫したようだ。
中でも注目が集まっているのは、コダックの帽子をかぶりながらアイスを食べている写真。よく見ると、手が溶けたアイスまみれになっており、「愛おしすぎるｗ」「人間味あふれる可愛らしいナムさんも好き」「不器用な感じがたまらなくいい！」とギャップある姿に反響が集まっている。
また、RMは、これまで衣装やペンなど触れるものを破壊してきた過去を持ち、ファンから“破壊神”と呼ばれることもあることから、「ナムさんアイス破壊してて滅」「アイスまで破壊するとは」「破壊神は健在だったｗ」との声も上がっている。
引用：「RM」Instagram（＠rkive）
【写真】手がベタベタすぎるｗ ポケパークでアイスを食べるRM
■“破壊神”っぷりに注目集まる
今回RMは、Vも身に着けていたコダックの帽子をかぶり、コダックのスタチューと並んで撮影した写真をアップ。またイワークやギャラドスと写った写真もシェアしており、束の間のオフを満喫したようだ。
また、RMは、これまで衣装やペンなど触れるものを破壊してきた過去を持ち、ファンから“破壊神”と呼ばれることもあることから、「ナムさんアイス破壊してて滅」「アイスまで破壊するとは」「破壊神は健在だったｗ」との声も上がっている。
引用：「RM」Instagram（＠rkive）