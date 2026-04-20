15年目突入の『月曜から夜ふかし』世界進出へ Netflixでの配信が決定
村上信五（SUPER EIGHT）とマツコ・デラックスが出演する日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）が、最新回（27日放送分）から動画配信サービス「Netflix」で見逃し配信されることが決定した。
【写真】約20年前の特集記事で持っていたものを手にポーズを決めた村上信五
同局のレギュラーバラエティーで、Netflixで見逃し配信されるのは『Golden SixTONES』に続き、2番組目となる。海外の視聴者より寄せられた「見たい！」という多くの要望に応え、放送開始から15年目に突入したタイミングで世界進出となった。日本の超ローカルな話題から、個性豊かな街の人々まで“夜ふかしらしさ”を世界中に届ける。
27日放送回より、地上波放送終了後にNetflixでまずは日本国内向けに見逃し配信。その後、順次、世界向けにも配信される。
【写真】約20年前の特集記事で持っていたものを手にポーズを決めた村上信五
同局のレギュラーバラエティーで、Netflixで見逃し配信されるのは『Golden SixTONES』に続き、2番組目となる。海外の視聴者より寄せられた「見たい！」という多くの要望に応え、放送開始から15年目に突入したタイミングで世界進出となった。日本の超ローカルな話題から、個性豊かな街の人々まで“夜ふかしらしさ”を世界中に届ける。
27日放送回より、地上波放送終了後にNetflixでまずは日本国内向けに見逃し配信。その後、順次、世界向けにも配信される。