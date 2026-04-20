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北海道からディズニーまで「船」で29時間？ 飛行機を使わない“あえての贅沢”すぎる移動術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

北海道から東京ディズニーリゾート（TDR）への移動といえば飛行機が一般的だが、あえて「フェリー」を選択する驚きの検証動画が注目を集めている。旅行系YouTuber「毎秒旅行がしたいちゃんみお」が、苫小牧から大洗を経由し、合計約29時間をかけて舞浜を目指す過酷ながらも優雅な旅を公開。タイパ（タイムパフォーマンス）全盛の時代に、なぜ「船」なのか。その意外な魅力が明らかになった。



■ 「船の上とは思えない」1.8万円の個室が快適すぎると話題 ちゃんみおさんが利用したのは、苫小牧～大洗を結ぶ「さんふらわあ ふらの」。1万8700円の「スーペリア和室」は、靴を脱いで寛げる空間にテレビ、冷蔵庫、専用シャワー・トイレまで完備。「移動していることを忘れる」ほどの快適さに、視聴者からは驚きの声が上がっている。



■ 絶品「海鮮ごま漬け」に舌鼓。充実のバイキングと展望風呂 船内の楽しみは移動だけではない。夕食バイキングでは、北海道ならではの鮮度を誇る「海鮮ごま漬け」が絶品。さらに、大海原を眺めながら入る展望浴場やサウナなど、移動そのものが「リゾート体験」へと昇華されている。



■ 舞浜まで29時間の激闘、トラブルを乗り越え「聖地」へ しかし、旅は一筋縄ではいかない。大洗港到着後、バスの遅延や電車の運休といった「男運（？）のなさ」に見舞われる場面も。札幌出発から約29時間、ついに舞浜駅に降り立ったちゃんみおさんは「寝て起きたらすぐだった」と、長旅を感じさせない満足感を語った。



【結び】 「移動時間を楽しみに変える」という新しいディズニー旅行の形を提示した今回の検証。時間に余裕がある時こそ、飛行機では味わえない“情緒あふれる船旅”を選択肢に入れてみてはいかがだろうか。