

「B.A デイ プランプ ファンデーション」

ポーラは、 ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、8月1日に「B.A デイ プランプ ファンデーション（リフィル6色、各30g、別売ケース（スパチュラ付き）」を、発売する。

B.Aメークは「そのメークには、B.Aスキンケアが生きている。」をコンセプトに、スキンケアと同様の考え方で研究開発をしている。同製品は、B.Aクリーム（ポーラB.Aクリーム7）で培ってきた知見と技術（処方のこと）を応用し、スキンケア発想を日中のベースメークとして昇華。長年にわたるハリ研究に基づき設計されている。B.Aが追求してきたハリという価値を、日中の仕上がりとして体現する。





製品特長は、B.Aクリームと共通の設計発想とのこと。メーク効果でもスキンケアでも、全域ハリを目指す。処方では、新開発・全方位（顔全体に使用すること）プランプ処方で、全方位ふっくらとしたハリで満たされたような肌を目指す。まず、B.Aクリームの乳化技術を応用し、ハリ感が持続。瞬時にたるみ、くぼみによる影を一掃し、リフトアップしたようなハリ仕上がり（メーク効果による）を目指す。夕方までくすみにくく、崩れにくい設計とのこと。B.Aクリームの自己再生ベール（形状復元性のあるベール物性のこと）の技術を応用した。成分は、B.A第7世代ベーシックスキンケア（B.Aローション、B.Aミルク、B.Aクリーム）と共通の美容成分・BAコアエキス（シストセイラタマリシホリアエキスとナギイカダ根エキスの複合成分）を含む、B.Aクリームと共通の美容成分（保湿成分）を5種（BAコアエキス、EGクリアエキス、YACエキス、FPクリアエキス、白桜バークV）配合。うるおいに満ちたようなハリ肌を目指す。感触では、塗ったそばからプランプしたような、ぷるんとハリ感を感じるテクスチャーになっている。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国百貨店等ポーラコーナー108店舗を含む約2500店、日本国内空港免税店コーナー11店舗、ポーラ公式オンラインストアで取り扱う（店舗数は、2025年12月末時点）。

［小売価格］

B.A デイ プランプ ファンデーション：1万3750円

別売ケース（スパチュラ付き）：2750円

（すべて税込）

［発売日］8月1日（土）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp