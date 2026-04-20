映画『マリオ』全世界興収1188億円突破 日本は24日から公開
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の全世界興収が発表された。累計興行成績が747,477,060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
日本では24日より公開されるが、すでに世界中で大ヒット。３週目となるBox Officeにおいてもその勢いはとどまることなく、北米では４月17（金）〜19日（日）の週末3日間の興行で35,000,000ドル（約55億6500万円 1ドル159円換算）、累計355,247,060ドル（約564億8428万円）と2026年公開作品の記録を更新し続けている。
インターナショナルも引き続き好調で累計392,230,000ドル（約623億6457万円）となり4億ドル目前に迫っている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。
４月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて４月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング１位を記録した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
日本では24日より公開されるが、すでに世界中で大ヒット。３週目となるBox Officeにおいてもその勢いはとどまることなく、北米では４月17（金）〜19日（日）の週末3日間の興行で35,000,000ドル（約55億6500万円 1ドル159円換算）、累計355,247,060ドル（約564億8428万円）と2026年公開作品の記録を更新し続けている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。
４月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて４月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング１位を記録した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優