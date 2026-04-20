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世界で1,400隻売れた神ボートが進化！「メリーフィッシャー1095フライ・セリエ2」の魅力とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「世界で1,400隻以上売れたフライブリッジクルーザーが第二世代に進化！｜ジャノー・メリーフィッシャー1095フライ・セリエ2」と題した動画を公開した。動画では、Kazi Movieナビゲーターの安藤健氏と専門家らが、前モデルから大幅にブラッシュアップされた「ジャノー・メリーフィッシャー1095フライ・セリエ2」の魅力を多角的に解説している。



35フィートクラスとしては珍しいフライブリッジを備えた同モデル。アフトコクピットにはヤマハの300馬力船外機を2基搭載し、ジョイスティックやオートパイロットの採用により「操船がグッとイージーになる」と評価した。



また、右舷側には電動で展開する広大なサイドプラットフォームが追加されており、アンカリングして海水浴を楽しむなど、遊びの幅が広がる工夫が凝らされている。フォアデッキには背もたれ付きの立派なサンベッドが設置され、ドリンクホルダーも完備したくつろぎの空間が広がっている。



船内へ移動すると、充実したギャレースペースや電子レンジ、冷蔵庫が完備された明るい空間が現れる。広々としたフライブリッジのレイアウトも変更可能となり、向かい合って座れるなど居住性の高さが光る。操船席横のスライドドアからはすぐにサイドデッキへ出られ、釣りを楽しむことも可能だ。



ロワーデッキには、大人2人がゆったり寝られるオーナーズルームを含む3つのキャビンとトイレやシャワールームが設けられ、ヘッドクリアランスも十分確保されている。



前モデルが世界で1,400隻進水したという圧倒的な実績を持つ同シリーズ。ヨーロッパのモーターボートアワードでも特別賞を受賞するなど、世界が注目する本モデルは、快適なクルージングからマリンレジャーまで存分に楽しみたい層にとって、有力な選択肢となりそうだ。



●海遊びと船遊びの情報サイト｜舵オンライン

https://www.kazi-online.com/



●ジャノー日本総輸入元｜オデッセイマリーン

https://www.odysseymarine.co.jp/