名古屋創業のお店と「ぴよりん」がコラボ

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　ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」をモチーフに、名古屋創業の惣菜店4社が新たに開発した弁当やパンが、今月25日から5月6日のゴールデンウイーク期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにて販売される。「ぴよりん」のおいしさとかわいさを、弁当やパンという新たな形で楽しめる。

【写真】コロンとかわいい！2つの味が楽しめる『ぴよりんたまごぱん』

■商品概要（価格は全て税込）
【八百彦本店】オムぴよりん弁当
価格：1296円

仕出し料理店が手がける和風仕立ての「ぴよりんオムライス」に、からあげ、ハンバーグ、エビフライなど、お子さまにも喜ばれるおかずを詰め合わせた弁当。

【今日のごはん 和saiの国】和saiの国 ぴよりん弁当
価格：951円

サフランの香りにガーリックやオニオンの風味を加えた洋風ごはんで仕立てた「ぴよりんおにぎり」に、彩り豊かな野菜の和惣菜を組み合わせた、女性にうれしい和洋折衷弁当。※各日11時からの販売

【まつおか】鶏そぼろ ぴよりん弁当
価格：1080円

卵で仕立てた「ぴよりん」の下に鶏そぼろご飯を敷き詰め、家庭の味にこだわった手作り惣菜を盛り込んだ、幅広い世代におすすめの弁当。

【マツウラベーカリー】ぴよりんたまごぱん（カレー・クリーム）
価格：各501円

過去に好評だった「ぴよりんたまごぱん」をベースに生地にスパイスを練り込んだ改良カレー味に加え、新たに開発したやさしい甘さのカスタードクリーム味をラインアップ。味の異なる2種類の食べ比べも楽しめる。