4月19日、バラエティ番組『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）が放送され、元「Hey！Say！JUMP」で俳優の中島裕翔（ゆうと）がゲストで登場した。今回の放送では、バーミヤンやスターバックス、ドン・キホーテなどチェーン店のお得なメニューや人気の裏に隠れたこだわりが紹介された。

「中島さんは、6月末から東京・西池袋の東京芸術劇場のプレイハウスで開幕する舞台『セールスマンの死』の宣伝も兼ねて登場しました。番組内では、人気チェーンそれぞれの店舗VTRを見ながら、各店のこだわりに驚愕した様子を見せていましたね。さらにスタジオでも人気メニューを試食。その美味しさとお得さにも驚いていました」（テレビ局関係者）

人気の3大チェーンの本気度に大興奮だった中島。そんな中島の様子に視聴者も釘づけになったが、さらにビジュアルの変化に気づくファンもいた。

《なんか前よりふっくらした感じ？》

《ぷくぷくしてきたね、幸せ太りですか》

と、Xには、少しふっくらしたような中島の姿に驚く声が並んでいた。

「スタジオに登場した中島さんは白いシャツを着用し、さわやかな装いを披露していました。そんななか、たびたび画面に映る様子は、以前よりも少し首まわりがしっかりしているように見えましたね。もともと180cmの高身長スタイルを活かし、2025年11月まで『メンズノンノ』のモデルとしても活躍していましたが、当時より貫禄が出た印象です」（同前）

2004年に旧ジャニーズ事務所に入所した中島は、10歳という若さでアイドルとして活動をスタートした。しかし、2025年には、2007年から18年間所属していたHey！Say！JUMPを突如脱退し、大きな話題となった。

「2025年下期からは俳優業をメインに活動を再スタートさせ、ここ数カ月で活躍のフィールドがガラッと一変しています。そんななか、2026年4月には、女優の新木優子さんとの結婚を発表しました。複数の作品で共演し、同い年で意気投合した実力派俳優同士のゴールインとなりました。アイドルを卒業し、守るものが増えたいま、環境の変化が中島さん自身の変化につながっているように感じます」（芸能ジャーナリスト）

今後は、より中島らしさを追求し、活動を続けていくのだろう。