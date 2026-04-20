現役物理教師が「袋とじ」で即バレ！懲戒免職…元警察官がセクシー女優へ転身した“壮絶すぎる”裏事情
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月19日（日）の放送は、「元○○セクシー女優大集結SP」をお届け！
【動画】現役物理教師が「袋とじ」で即バレ！懲戒免職…元警察官がセクシー女優へ転身した“壮絶すぎる”裏事情
【2022年放送】
セクシー女優の川奈桃果は、元教師。大学卒業後、中高一貫校で教師として採用されるが、約3年後の2015年、25歳の時に“現役教師”として突如セクシー女優としてデビューを果たす。
大学の物理学科を卒業した彼女は、中学生に理科、高校生に物理学を教えており、ほんのわずかだがセクシー女優の時期と被っていたそう。
セクシー女優を始めた理由は、お金。教師時代の月給は最初17万円強だったが、どうしても1人暮らしをしたかったため、貯金するためにセクシー女優へ転身。
教師は3年間続けたが、先輩に30〜40代の月給を聞き、「外の世界も見てみたい」と思い、3月末で退職。撮影自体は2〜3月中にしていたという。
辞めた後、4〜5月にデビューするつもりだったが、なんと、3月に発売された週刊誌の袋とじで「現役物理教師・セクシービデオデビュー」みたいな形で書かれ、掲載されてしまったそう！
大学の物理学科は200人中、女子は11人と少なく、しかも、若い女性の物理教師はほとんどいなかったため、あっさり学校にバレてしまい、3月22日、懲戒免職に。生徒たちにお別れを言うこともできなかったとか。
そんな彼女、セクシー女優になったことを知った家族とは、母親以外は絶縁状態。
川奈が勤めていた学校には7歳下の妹も在学しており、妹が高校を卒業して数日後に週刊誌が発売されたそう。川奈はそれ以来、妹とは口をきいていないという。
【2021年放送】
セクシー女優のちゃんよたは、元警察官。コンビニでバイトしていた頃、粘着質なお客がストーカーとなり、警察沙汰に。その時「強くなりたい！」と思ったという。
警察官を志し、2カ月間、猛勉強して地方公務員試験に合格。半年間、警察官になるための基礎を叩き込まれ、交番勤務に配属された。
ところが、新米だった頃、知り合いの警察官が心を病んで自殺してしまい、“自分もこのままここにいたら同じようになるかも…”と思ってしまったそう。
また仕事柄、ご遺体を扱うことも多く、死と隣り合わせの環境に精神的ダメージを負った彼女は警察官を辞めてしまう。
そして退職後、筋トレ好きだったこともあり、トレーナーを目指してジム通いをする中、“体を見せることを仕事にしている女性のトレーニングを手伝いたい”と思うようになり、また、自身もエッチなことに興味があったため、“まずは（自分が）やってみよう！”とセクシー女優になったとか。
そんな彼女、警察官時代に恋人はいなかったが、警察官のセフレはいたそうで、勤務時間外で自由恋愛を謳歌していたという。
また、ちゃんよたはプロレスデビューもしているが、そのことを母に伝えると泣かれてしまったため、セクシー女優であることは伝えられなかったそう。
そんな彼女は2024年にセクシー女優を引退。現在は、プロレスラーとYouTuberとして活躍している。
【動画】現役物理教師が「袋とじ」で即バレ！懲戒免職…元警察官がセクシー女優へ転身した“壮絶すぎる”裏事情
【2022年放送】
セクシー女優の川奈桃果は、元教師。大学卒業後、中高一貫校で教師として採用されるが、約3年後の2015年、25歳の時に“現役教師”として突如セクシー女優としてデビューを果たす。
大学の物理学科を卒業した彼女は、中学生に理科、高校生に物理学を教えており、ほんのわずかだがセクシー女優の時期と被っていたそう。
セクシー女優を始めた理由は、お金。教師時代の月給は最初17万円強だったが、どうしても1人暮らしをしたかったため、貯金するためにセクシー女優へ転身。
教師は3年間続けたが、先輩に30〜40代の月給を聞き、「外の世界も見てみたい」と思い、3月末で退職。撮影自体は2〜3月中にしていたという。
大学の物理学科は200人中、女子は11人と少なく、しかも、若い女性の物理教師はほとんどいなかったため、あっさり学校にバレてしまい、3月22日、懲戒免職に。生徒たちにお別れを言うこともできなかったとか。
そんな彼女、セクシー女優になったことを知った家族とは、母親以外は絶縁状態。
川奈が勤めていた学校には7歳下の妹も在学しており、妹が高校を卒業して数日後に週刊誌が発売されたそう。川奈はそれ以来、妹とは口をきいていないという。
【2021年放送】
セクシー女優のちゃんよたは、元警察官。コンビニでバイトしていた頃、粘着質なお客がストーカーとなり、警察沙汰に。その時「強くなりたい！」と思ったという。
警察官を志し、2カ月間、猛勉強して地方公務員試験に合格。半年間、警察官になるための基礎を叩き込まれ、交番勤務に配属された。
ところが、新米だった頃、知り合いの警察官が心を病んで自殺してしまい、“自分もこのままここにいたら同じようになるかも…”と思ってしまったそう。
また仕事柄、ご遺体を扱うことも多く、死と隣り合わせの環境に精神的ダメージを負った彼女は警察官を辞めてしまう。
そして退職後、筋トレ好きだったこともあり、トレーナーを目指してジム通いをする中、“体を見せることを仕事にしている女性のトレーニングを手伝いたい”と思うようになり、また、自身もエッチなことに興味があったため、“まずは（自分が）やってみよう！”とセクシー女優になったとか。
そんな彼女、警察官時代に恋人はいなかったが、警察官のセフレはいたそうで、勤務時間外で自由恋愛を謳歌していたという。
また、ちゃんよたはプロレスデビューもしているが、そのことを母に伝えると泣かれてしまったため、セクシー女優であることは伝えられなかったそう。
そんな彼女は2024年にセクシー女優を引退。現在は、プロレスラーとYouTuberとして活躍している。