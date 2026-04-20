海辺で味わう大人のGWフェス！ 「湘南ハイボールフェス」

記事ポイント 2026年5月4日から6日まで、鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARKで「湘南ハイボールフェス」を初開催江ノ島と富士山を望む会場で、ハイボールやクラフトビール、全国のグルメを入場無料で楽しめます音楽、お笑い、盆踊りなどのステージ企画もそろうゴールデンウィークのおでかけイベントです 2026年5月4日から6日まで、鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARKで「湘南ハイボールフェス」を初開催江ノ島と富士山を望む会場で、ハイボールやクラフトビール、全国のグルメを入場無料で楽しめます音楽、お笑い、盆踊りなどのステージ企画もそろうゴールデンウィークのおでかけイベントです

湘南の海辺でハイボールとグルメ、ステージを満喫できる新イベント「湘南ハイボールフェス」がゴールデンウィークに初開催されます。

会場は神奈川県藤沢市の鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK。

江ノ島と富士山を望むロケーションで、3日間にわたり開放感あふれる時間を楽しめる催しです。

立ち飲みフェス実行委員会「湘南ハイボールフェス」





名称：湘南ハイボールフェス開催日：2026年5月4日(月祝)から5月6日(水祝)まで開催時間：5月4日、5月5日は11:00から20:00まで、5月6日は11:00から19:00まで会場：鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK所在地：神奈川県藤沢市料金：入場無料主催：立ち飲みフェス実行委員会、株式会社小田急SCディベロップメント後援：藤沢市

主催する立ち飲みフェス実行委員会は、上野恩賜公園などで「下町ハイボールフェス」を手掛けてきた団体です。

今回は次なる舞台として湘南を選び、海風を感じる会場でハイボールとフード、エンターテインメントを組み合わせた新イベントを展開します。

絶景の一杯





会場は海に面した鵠沼海浜公園に設けられ、江ノ島と富士山を一望できるのが特徴です。

定番のハイボールに加え、会場ならではのオリジナルハイボールやクラフトビールもラインナップ。

青空の下で味わう一杯に注目です。

フードブース





フードブースには、お好み焼きやオムそばなどの鉄板グルメ、お酒が進むおつまみがそろいます。

食事メニューも用意されるため、大人だけでなく子ども連れでも立ち寄りやすい構成。

海辺の開放的な雰囲気の中で、食の楽しみも広がります。

ステージ企画





3日間の会期中は、音楽、お笑い、盆踊りなどジャンルを問わないステージパフォーマンスを実施します。

豪華ゲストの参加も予定されており、飲食だけでなく会場全体で盛り上がれる内容。

湘南の景色と一緒に楽しむライブ感も魅力です。

入場無料で楽しめるため、ゴールデンウィークのおでかけ先を探している人にもぴったりです。

海辺のロケーション、ハイボール、グルメ、ステージがそろう3日間。

湘南らしい開放感を味わいたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

「湘南ハイボールフェス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 湘南ハイボールフェスはいつ開催されますか？

A. 2026年5月4日から5月6日までの3日間開催されます。

5月4日と5日は11:00から20:00まで、最終日の5月6日は11:00から19:00までの予定です。

Q. 会場はどこで、入場料はかかりますか？

A. 会場は神奈川県藤沢市の鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARKです。

江ノ島と富士山を望める海辺のロケーションで、イベントの入場料は無料です。

Q. 会場ではどんな内容を楽しめますか？

A. ハイボールやクラフトビールのドリンクに加え、お好み焼きやオムそばなどのグルメが登場します。

さらに音楽、お笑い、盆踊りなどのステージ企画も予定されています。

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