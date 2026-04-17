老後の始まりは、穏やかなものになるとは限りません。定年退職を迎え、ようやく夫婦だけの時間が始まると思った矢先、親の体調や生活の変化によって、予定していた暮らしが大きく揺らぐことがあります。家計の問題だけでなく、介護や同居、生活の立て直しまで一気に押し寄せるケースもあり、老後の設計は思っている以上に不確実です。

「これからは夫婦でゆっくり」退職祝いの旅行で語り合った老後

雅彦さん（仮名・65歳）は、長年勤めた会社を定年退職した直後、妻の良子さん（仮名・63歳）と温泉旅行に出かけました。

「これまでまとまった休みなんてほとんど取れなかったので、ようやく夫婦でのんびりできると思ったんです」

退職金はすでに住宅ローンの完済や手元資金の確保に振り分け、年金見込み額は夫婦で月21万円ほど。贅沢はできなくても、持ち家であれば何とか暮らしていける。そう考えていたといいます。

「派手な老後じゃなくていいから、近場に出かけたり、家でゆっくりしたり、そういう生活をイメージしていました」

温泉旅館では、夕食のあとに将来の話もしたそうです。

「妻が“これからは、朝ゆっくり起きて、たまに旅行して、それで十分だよね”と言っていて、私も本当にそう思っていました」

ところが、その旅行から帰宅して間もなく、思いがけない事態が起きます。

ある日の午後、インターホンが鳴り、玄関を開けると、そこには母・和江さん（仮名・85歳）が立っていました。大きなバッグを抱え、疲れ切ったような顔をしていたといいます。

「最初は、何かの用事で来たのかと思いました。でも、様子が明らかにおかしかった」

母は電車とタクシーを乗り継いで、一人で来たといいます。もともと隣県で一人暮らしを続けていましたが、最近は足腰が弱り、買い物や通院も負担になっていたそうです。

「いきなり、“もう一人では無理かもしれない”と言われました。正直、その場では意味が飲み込めませんでした」

話を聞くと、母は自宅で転倒し、数時間動けなくなった日があったといいます。幸い大事には至らなかったものの、その出来事をきっかけに、一人暮らしへの不安が一気に強まったようでした。

「近所の人に迷惑をかけたくない、施設はまだ嫌だ、でも一人はもう怖い。そう言われて……」

雅彦さんは言葉を失いました。旅行先で語っていた“夫婦二人の老後”が、わずか数日で現実味を失っていったからです。

「母に帰れとは言えませんでした。言えないですよね、やっぱり」

その日から、母との同居生活が始まりました。

突然始まった同居…崩れた生活設計と夫婦の余裕

当初、雅彦さんは「しばらく様子を見るだけ」と考えていました。しかし、実際にはそれほど単純ではありませんでした。

母は日常生活の多くを一人でこなせるものの、段差の上り下りは不安定で、入浴時にも見守りが必要でした。食事もやわらかいものを用意する必要があり、通院には付き添いが欠かせません。

「想像していた“同居”より、ずっと手がかかりました。妻にも負担がかかってしまいます」

良子さんは当初こそ「仕方ないよね」と受け入れていましたが、食事の準備、洗濯、病院の付き添い、夜間のトイレ介助のような対応が増えるにつれ、表情が変わっていったといいます。

「退職したら少しは楽になると思っていたのに、逆に家の中がずっと緊張状態になってしまって」

金銭面の負担も無視できませんでした。母の年金はあるものの、医療費、通院交通費、生活用品の追加購入などで支出は増えていきます。

さらに雅彦さんが重く感じたのは、夫婦の時間が急になくなったことでした。

「温泉旅行の写真を見返すたびに、あれが最後の“気楽な時間”だったのかなと思ってしまうんです」

内閣府『令和7年版高齢社会白書』によると、要介護者等から見た主な介護者のうち同居者は45.9％で、その内訳は配偶者が22.9％、子が16.2％、子の配偶者が5.4％です。また、同居する主な介護者の多くは60歳以上で、いわゆる老老介護が広く存在しています。雅彦さんの家庭も、まさに「自分たちの老後」と「親の介護」が同時に始まる形になっていたのです。

その後、夫婦は地域包括支援センターに相談し、母の要介護認定の申請を進めました。福祉用具の導入やデイサービスの利用も検討し、「家族だけで抱え込まない」形に少しずつ切り替えたといいます。

「もっと早く相談すればよかったです。母が来た時点で、もう“家族だけで何とかする話ではない”と認めるべきだったのかもしれません」

退職を機に始まるはずだった夫婦の老後は、母の来訪によって大きく変わりました。温泉旅行のあとに描いていた穏やかな暮らしは、そのまま続けることが難しくなったのです。

高齢の親との同居は、単なる生活の変化ではありません。介護や生活の負担も含めて、一気に現実としてのしかかってきます。雅彦さん夫婦は、その重さを退職直後に実感することになりました。