この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【新作】ディズニーシーのフード&ワインフェスティバルおすすめメニュー」を公開した。動画では、東京ディズニーシーで開催されている「フード＆ワインフェスティバル」に焦点を当て、お酒が飲めない人でも存分に楽しめる美味しいパークフードを次々とレビューしている。

Bobby氏は、混雑を避けるためにモバイルオーダーを駆使しながら各店舗を巡る。ドックサイドダイナーでは、対象メニューと引き換え可能な「シーズナルグルメチケットセット」を購入。レミーがデザインされた可愛らしい「スーベニアスポーク」が付いてくる点も、イベントをより楽しむためのアイテムとして紹介した。

数あるメニューの中でも、Bobby氏が特に絶賛したのは「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」だ。「食べるとクリームが大量、めちゃくちゃ幸せ」と語り、あっさりとしたまろやかなクリームと、レーズンなどのドライフルーツの食感を高く評価した。また、ニューヨーク・デリの「スペシャルラタトゥイユサンド」については、ハムやたまごサラダ、ラタトゥイユが溢れんばかりに入ったボリューム感を強調し、「トマトのお味が強め」「ズッキーニがかなりのシャキシャキ」と、豊かな食感と風味を伝えている。

その他にも、「豚角煮のアップルマスタードソース」や「カリー香るビーフのナンサンド」など、多種多様なメニューを網羅。Bobby氏は「どれも手軽に食べられて大変おいしかった」と総括し、特にクリームサンドとラタトゥイユサンドを「個人的なお気に入り」として挙げた。イベントならではの限定フードや可愛いスーベニアを活用した楽しみ方は、次にパークを訪れる際の大きな参考になりそうだ。

YouTubeの動画内容

04:34

豚角煮のアップルマスタードソースを実食
07:37

スーベニアスポーク付きのグルメチケットセット
09:50

「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」を絶賛
15:54

具だくさんでシャキシャキ「スペシャルラタトゥイユサンド」
25:24

総評：手軽に楽しめるメニューとお気に入りの一品

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