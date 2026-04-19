怖い動画を見た後は、お風呂に入るのが怖くなってしまうものです。そんな時、お家にワンコがいると頼りになるようで…？投稿は記事執筆時点で67万6000回を超えて表示され、3万5000件のいいねが寄せられています。

【写真：うっかり『怖い動画』を見てしまい、お風呂に入るのが怖くなったので…まさかの『犬に見守ってもらう光景』】

お風呂に入るのが怖い時の対処法

Xアカウント「IGGY_PUTTO」に投稿されたのは、イタリアングレーハウンドの「プット」くんが脱衣所で待機している姿。この日、飼い主さんは家にひとりしかいないのに、うっかり怖い動画を見てしまったそう。そのせいでお風呂に入るのが怖くなったので、プットくんにそばで見ていてもらうことにしたのだとか。

ワンコが見守ってくれる光景にほっこり

プットくんはタオルに包まれた状態で犬用ベッドにお座りし、飼い主さんを見守っていてくれたそう。その穏やかな眼差しや、タオルからお顔だけを覗かせている愛嬌たっぷりの姿は、恐怖を和らげる効果抜群です！

何より飼い主さんに頼られたら、全く迷惑そうな素振りを見せずに応えてくれるところに、愛と優しさを感じてほっこりします。もちろん飼い主さんはプットくんのおかげで、全然恐怖を感じずにお風呂に入れたそうですよ。

この投稿には「心強いですね。可愛らしいです」「これなら怖いの忘れられますね」「犬と暮らすとそんなメリットもあるのですね…素晴らしい」といったコメントが寄せられています。

普段から優しすぎる！

普段からプットくんはとても優しくて、気遣いができるジェントルマンなのだそう。大好きなイチゴをあげた時も飼い主さんの手を噛まないように遠慮がちに食べたり、飼い主さんが水を飲んでいる時にむせたら心配して駆けつけてくれたりするといいます。

優しくて頼もしくて可愛らしいプットくんは、これからもずっと飼い主さんにとって最高のパートナーでいてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「IGGY_PUTTO」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。