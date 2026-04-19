究極の対決！ラーメンは「みそ派？」「とんこつ派？」どちらが好きか、街中やスーパー、そして“聖地”ラーメン博物館で聞いてきました。

濃厚でアツアツ！日本の心の味「みそラーメン」か…世界的ラーメンブームの火付け役ともいわれる九州発「とんこつラーメン」か…

みそラーメンが食べたい！でも、とんこつラーメンも食べたい！どっちが人気なのか徹底調査しました。

まずは、ラーメン激戦区の都内で聞き取り調査！

出会ったのは6歳の娘と30代の母親。「みそ派？」「とんこつ派？」どっち？

母親（30代・みそ派）

「みそです。小さい時からずっとみそが好きです」

4人暮らしでラーメンを食べるペースは月2回。一番の推しのお店が...

母親（30代・みそ派）

「『くるまやラーメン』のみそが私は好きです。個人的に白髪ねぎをいっぱい盛るのが好き」



関東を中心に全国139店舗！一度は目にしたことがあるのでは？「くるまやラーメン」です。

スープの肝となるのが、こだわりの北海道産の米味噌。そこに、国内産の豚骨・鶏ガラベースのアツアツスープを加え、コシの強い中太ちぢれ麺を投入。そして、もやしの上に、これ！これ！このネギ！一番人気の「ねぎ味噌ラーメン」の完成です。

客（20代）

「辛みネギが辛くて、味噌と合っていて美味しい。スープとの相性抜群ですね。みそと合って最高に美味しい」

続いては、杉並区で出会った20代の2人組。

男性（20代・とんこつ派）

「九州出身なのでどうしても豚骨が好き。こっちに来てもとんこつを食べちゃう。こっち来てから一蘭ばっかり行っちゃって」



国内外92店舗を展開している「一蘭」。

創業以来60年以上愛されている「天然とんこつラーメン」。臭みのない“天然とんこつ”のスープと、ピリ辛でおなじみの秘伝のタレ。味・風味・食感にこだわり抜いてつくられた極細ストレート麺との相性は抜群です。

こちらは常連の6人家族。

客（40代）

「4杯無料で。アプリ登録していると無料」

そう、公式アプリを提示することでラーメンを1杯頼むとお子様ラーメンが最大5人分まで無料に。

こちらの家族は、子ども4人分のラーメンがなんと無料！替え玉や追加トッピングを含めても、家族6人で3000円ほどに収まりました。

――無料はすごく大きい？

客（40代）

「すごく大きいです、これがあるから来られる」

続いては板橋区で出会った50代の男性。スマホの中はラーメンの写真だらけという大のラーメンファン。「みそ派？」「とんこつ派？」どっち？

男性（50代・みそ派）

「みそ。今も『あさひ町内会』が大好きで、わざわざ来た。コクと甘みと脂と一番好きなラーメンですね。土日は1時間くらい待つ」

板橋区役所前駅から徒歩3分。ラーメン好きが絶賛するみそラーメンの名店「あさひ町内会」。

それもそのハズ！店主は札幌の名店「すみれ」で13年間修業した本山敬也さんです。

味のポイントは、3種類をブレンドした「白みそ」。

あさひ町内会 店主 本山敬也さん

「ここからみそを入れるんですけど、ちょっとここから一回（撮影）ストップ」

鍋でスープをつくる作業は企業秘密。

中太ちぢれ麺に出来上がったスープを注ぎ、直前に切ったチャーシューを入れると、「味噌らーめん」の完成です。

ニンニクが効いた濃いめのスープとチャーシュー、そして麺のバランスは、まさに芸術品。

客（40代）

「結構濃厚で、ラードとかニンニクが効いている」

客

「黄色いちぢれ麺と濃いスープがマッチしていて、ごはんもすごく欲しくなる」

こちら、60代の女性は…とんこつ派。推しラーメンは意外にも…

女性（60代）

「（一押しは）『ごつ盛り豚骨味』。麺が細くてオススメ。スープに脂気がよく染みてて。私、コーラスをやっているんですけど、練習前のお昼はとんこつラーメンの方が声がよく出るという噂がある」

女性によると、コーラス本番前にとんこつラーメンを食べると、声の通りが良くなるという噂があるんだとか…

続いて出会ったのは、2026年で60歳の女性と50代の男性。

女性（60代・とんこつ派）

「細麺が好きなのと、豚が好き。あそこで並んでいるやつですよ。めっちゃ有名店ですよ！マジ知らないんですか？ラーメン特集するなら『ラーメン健太』知らないのヤバいですよ」

教えて頂いてありがとうございます。連日大行列となっている「ラーメン健太」。営業時間は基本的に昼の3時間のみです。

10時間以上煮込んだ豚骨スープに、福岡直送のストレート麺が入った具材もシンプルな豚骨ラーメンです。豚骨の臭みをあえて出した、本場・博多の味。

女性（60代）

「クサウマでシャバい。旨味はあるのにしつこくない。おいしい」

そして、ラーメンは1杯1000円なんですが…

客

「替え玉お願いします」

替え玉は何玉食べても無料なんです。

平均の替え玉の数は…1玉、そして2玉、さらに3玉。皆さん3玉ほど追加するんだそう。

客（30代）

「とんこつがしっかり味効いてて、替え玉して味が薄くなるかなと思うんですけど、それも無くてすごくおいしい」

会計処理が面倒で、一律・替え玉は無料になったといいます。

千代田区で出会った40代の男性は…

男性（40代・みそ派）

「みそです。『鬼金棒』さん。みそっていうジャンルに入るならば美味しいと思う。シビれとカラさ、両方同時に味わえる」

後日、お店に行ってみると…

リポーター

「こちらのお店、60人以上の行列ができています」

多い日は100人以上の行列ができるという「鬼金棒」。信州味噌などを使った味噌スープに、たっぷり入れるのが「オリジナル唐辛子スパイス」。さらに具材を盛り付けたあと、特製の「痺れ油」を加えると、大人気の「カラシビ味噌らー麺」の完成です。

大量の唐辛子と山椒を含んだスープは、まさに“激カラ”で“激シビ”。

客（20代）

「結構いい塩梅にあの全部がマッチしてるので、めちゃくちゃおいしい」

この味は欧米からの観光客も大絶賛！

ドイツから来た女性（20代）

「スパイスが効いているわ！辛いぐらいよ！スパイスで汗がドバドバ出るわ」

ドイツから来た男性（20代）

「ここは人生の中で一番おいしい店だよ」

続いては、福岡出身の30代女性。ということは…

女性（30代・とんこつ派）

「とんこつ。食べ応えがある。物足りなさがない」

関東で行きつけだというのが…

女性（30代・とんこつ派）

「『一風堂』さん。辛いもやしもおいしいし臭みもない。万人ウケする豚骨ラーメンかなって。東京の人に食べてもらっても臭いって言われない」

国内外300店舗以上展開している「一風堂」。

8時間以上煮込んだとんこつスープは、臭みが無くてクリーミー。麺はもちろん、ストレートの細麺。一番人気は「白丸元味」です。

客（30歳・とんこつ派）

「さらさら系で食べやすい。あまりしつこく無く、美味しい」

そして、9歳の男の子が豪快に食べているのが…

辛みそ、香油を乗せたコクと深みのある「赤丸新味」です。

客（9歳）

「辛いけど美味しい」

また、卓上に設置されている名物の辛みを混ぜたもやしはなんと、無料で食べ放題！

客（20歳）

「美味しい！でも辛い」

街頭インタビューの結果、「とんこつ派」が34人に対して「みそ派」は44人で10人差で、

「みそ派」がリードという結果に！

続いて向かったのは130店舗以上を展開するスーパー「ベイシア」。

安くて本格的なチルド麺や、5食入りでお手頃な袋麺など、多くのとんこつラーメンとみそラーメンを販売しています。

ここで！おうちで食べるラーメンは、「みそ派？」「とんこつ派？」どっちなのか調査開始。

まず出会ったのは、3人家族だという40代の女性。

女性（40代・みそ派）

「みそ！みそ派です」

よく買っているというのが…

女性（40代・みそ派）

「『サッポロ一番みそラーメン』」



1968年発売のロングセラー「サッポロ一番みそラーメン」。8種類のみそをブレンドしたスープと、みそが練り込まれた独特の麺が特徴。

女性（40代・みそ派）

「お昼とかに、卵入れて食べたりしている。工夫によって全然おいしくなるので、それで選んじゃう」

ラーメン大好きだというこちらの親子は…

父親（30代・とんこつ派）

「とんこつです。『食べたなー』っていう感覚がすごくあるのがとんこつ」

一推しは、チャルメラの「バリカタ麺豚骨」。

父親（30代・とんこつ派）

「バリカタ麺が一番美味しい。後からホタテの出汁が感じられるのも美味しい。麺は細麺で硬いので、硬いのが好きですね、とんこつは。ごはんに合います。ごはんも一緒に食べたくなります」

今年、待望の第一子が生まれたばかりだという20代の夫婦は…

妻（20代・みそ派）

「断然みそです。いつも食べるのは、『マルちゃん正麺味噌味』。袋ラーメンです」

夫（20代・みそ派）

「辛いの好きなので、豆板醤とかラー油はジャンジャン入れる」

スーパーでの調査の結果、「みそ派」は42人に対して「とんこつ派」が22人で合計30人差で「みそ派」が大幅リードという結果に！

そして、最後の舞台となるのが、1994年開業「新横浜ラーメン博物館」。全国の名店8店舗が集まるラーメンの聖地です。

ここからは、全てのお客さんをカウントアップ！すると、とんこつ派がグングン票を伸ばします。

立川市から来たという40代のご夫婦は…

妻（40代・とんこつ派）

「まさに今、とんこつを食べに来たので、気分がとんこつだったっていうのも大きい」

そんな奥さんのお目当てが、本場・博多の超人気店「博多一双」。

豚骨を長時間、入念に煮込み続けたスープに、特注の細平打ち麺を入れた「味玉ラーメン」1100円。実はこちらのスープ、ある異名が…

妻（40代・とんこつ派）

「この泡が、カプチーノ。コーヒーのカプチーノみたいに、上が泡立っていて、それがとんこつラーメンでね、スープが泡立っている感じ」

美味しさの証の「泡」が浮かぶ「豚骨カプチーノ」。

妻（40代・とんこつ派）

「うん、おいしい。おいしいしか言葉が出ない」

さらに…

――トッピング、何入れます？

夫（40代・みそ派）

「しょうがと…」

妻（40代・みそ派）

「辛子高菜」

Nスタ

「もしかして、それは…」

妻（40代・みそ派）

「ニンニクに...高菜で辛くなって、そっからもう一段階パンチが効く感じになります。にんにく辛味も増すんですけど、おいしいです」

その後も、ニンニク好きのとんこつ派が票を伸ばし続けてあっという間に…7人差。

と、ここで！

味噌派の札を上げたのは埼玉から来た50代の夫婦。向かったのは、山形の味噌ラーメンの名店「龍上海」。

煮干しベースの味噌スープによく絡む中太のちぢれ麺を入れ、チャーシューやメンマ、決め手となる赤味噌を加えた「赤湯からみそラーメン」です。そのお味は…

50代男性

「やっぱ辛みそのうまさが出ているような感じですかね。麺中太のちぢれなので歯ごたえもあって美味しいです」

その後もデッドヒートが続き…

――これからどこに行く？

「これから『こむらさき』に行きます」

黒豚の豚骨を4時間以上煮込んだマイルドであっさりしたスープに…

食感・歯ごたえにこだわったオリジナルの細麺。独特のロースト法で風味を出したニンニクチップを乗せた熊本ラーメン「こむらさき」の豚骨ラーメン。

そのお味は？

20代

「博多とんこつよりも、あっさり。さらにあっさりしていて、すごく食べやすいラーメン。ニンニクチップがすごくきいていて揚がっている感じがすごく好き」

その後も両者譲らずデッドヒートが続き…ここで調査終了！

結果は、みそ派が104人、とんこつ派が91人、追い上げを見せるもみそ派が勝利しました！