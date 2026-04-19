スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「iFace（アイフェイス）」ブランドから、ゲーム「ポケモン」デザインのiPhoneシリーズ向け「First Class MagSynqスマホケース」各種を、2026年4月下旬から直営店「iFace 原宿店」および全国の家電量販店などで順次発売する。

同一のデザインテーマのAirPodsケースも同時発売

手にフィットする"くびれ"形状を採用し、2つの素材で端末を保護するケースを展開している同ブランドから、様々な花とポケモンたちを散りばめた総柄デザインのケースが登場。

いずれも背面デザインとケースのフチのカラーを組み合わせ、統一感のある仕上がりとなっている。装着したままMagSafe充電およびMagSafeアクセサリーが使用可能だ。

対応機種はiPhone 17/15/14/13。「ローズ」「イーブイたち」「フラワー/ホワイト」の3デザインをラインアップする。

価格は5280円（税込）。

また、同ケースと同一デザインテーマの「First Class AirPodsケース」も同時発売する。装着したまま有線/ワイヤレス充電ができるほか、カバンやベルトループなどに取り付けられる同ブランドのロゴ入りカラビナを備える。

対応機種はAirPods Pro 第2世代/第1世代。

価格は3300円（同）。