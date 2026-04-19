【7位〜12位】4月20日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。



恋愛運

相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。



金運

魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。



ラッキーアイテム：付箋



ラッキーカラー：レッド 恋愛運相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。金運魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。ラッキーアイテム：付箋ラッキーカラー：レッド

【8位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

無理に周囲に合わせるのではなく、まずは自分を優先してOKです。すると、自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。また、学びたいことに時間を使うと、充実感が深まります。



恋愛運

あなたがロマンチックな雰囲気を出せば、相手の心も甘くなる日。反対にあなたがピリピリしていれば、相手も怒り出す。そんなふうに、影響を与える側に立つ恋愛運です。優しく甘く、ニコニコ笑って接するといいでしょう。



金運

普段は｢高すぎる｣と手を出さないものに、これといった理由がなくてもお金を出してしまうかも。今日は、買い物は一切しないと決めておくくらいでもOK。それが難しい場合は、最低限の予算を設定しておくといいでしょう。



ラッキーアイテム：スポーツウェア



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。



恋愛運

ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。



金運

過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付き合っていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。



ラッキーアイテム：バスソルト



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。



恋愛運

意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。



金運

自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢何が一番稼げるか｣ではなく、｢何が一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、1つのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！



ラッキーアイテム：アトマイザー



ラッキーカラー：グレー

【11位】魚座 総合運：★★☆☆☆

これといった変化はなさそうな日ですが、だからこそできることもあります。特に、クローゼットや引き出しの中など、普段はあまり使わない場所の整理整頓や掃除をするのがオススメ。考えがまとまって、心までスッキリしそう。



恋愛運

普段は欠点だと感じているところも、見方を変えれば魅力だと気づける恋愛運。恋の相手に惚れ直す気分になりそう！その気持ちは、包み隠さずに伝えて〇。情熱的に心を込めて言葉にすれば、相手も愛のある言葉を返してくれるでしょう。



金運

今日は、他人ではなく身内のためにお金を使うといい日。欲しがっていた物をプレゼントしたり、好きなお菓子や食材を買って帰ったりするといいでしょう。離れている家族には、通販や郵送で贈り物をするのがオススメです。



ラッキーアイテム：エコバック



ラッキーカラー：シルバー

【12位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。



恋愛運

恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。



金運

買い物や投資などで、｢こうするべき｣｢こうなりそう｣というひらめきがありそうな運気。それを信じると、お金は入ってくる流れを強くできるでしょう！直感を信じるのは1回だけにして、その後は熟考すると、さらにgood。



ラッキーアイテム：馬蹄のモチーフ



ラッキーカラー：ライトブルー