俳優の竹内涼真が、4月19日、Instagramを更新。《Hallelujah！ Let’s go！》とつづり、1枚の写真をアップした。

竹内は愛用のカメラのファインダーを覗いており、鏡に映った自身の姿を撮影。素肌に光沢のある黒いシャツを羽織り、前のボタンは留めずに全開で、鍛え上げた肉体を披露している。この投稿には《@leapoffaith.musical》のタグが付けられており、竹内主演のミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の控室で撮影された写真のようだ。

この投稿のコメント欄には《相変わらず裸がかっこいい！》《もはやカッコイイ超えて美しいです》などの声が多数寄せられている。

「この『奇跡を呼ぶ男』は、4月4日から24日まで東京公演がおこなわれています。1992年の同名映画をミュージカル化したもので、5年ぶりのミュージカル出演となる竹内さんは、伝道師を装って奇跡を演出し、献金を集める詐欺師ジョナスを演じています」（芸能記者）

4月16日には、出演者の体調不良により、開演3時間前に急きょ中止となったことも話題となった。その日、竹内はInstagramで

《公演3時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ ギリギリまで公演を検討した結果であり、稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果です。どうか理解していただけると嬉しいです》

とつづり、謝罪している。

『奇跡を呼ぶ男』は東京に続き、5月には大阪、福岡、名古屋でも公演予定だが、チケットはすべて完売しており、竹内人気のすさまじさを感じさせる。

「2025年秋の連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で演じた “昭和男” の勝男役が大ハマりした竹内さん。同作のTVerでの総再生回数は6100万回超で『TVerアワード2025』のドラマ大賞を受賞するなど、大ヒットしました。

竹内さんは、この勝男役が、地上波の連ドラでは3年ぶりの主演。しかも、吉沢亮さんの代役だったとされています。

2014年『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）で注目を集め、2020年にTBS日曜劇場『テセウスの船』で主演をつとめるなど、大ブレイクしていましたが、ここ数年、ややその人気にかげりが見えていたのは確かでしょう。

しかし、勝男役で再ブレイクを果たし、以降はNetflix映画『10DANCE』、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』と主演作が続き、上演中のミュージカルも高い評価を受けています。仕事もひっきりなしで絶好調ですね」（同）

竹内にとって、今が “第2の黄金期” と言えそうだ。