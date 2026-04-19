びっくりするほどおいしい「塩むすび」の作り方

コンビニ級のおいしさ！

シンプルなのに奥が深い「塩むすび」。コンビニで買うと思わず食べ切ってしまうのに、おうちで作るとなんとなく物足りなく感じることもありますよね。今回は、塩むすびがびっくりするほどおいしくなる裏ワザを紹介します。

ちょっとした工夫で、ご飯の甘みと塩味のバランスがぐっとアップ。シンプルだからこそ違いが際立つ、感動レベルの塩むすびが作れます。



調味料ごと炊き上げることで旨みを閉じ込める

1.米2合を用意する

2.白米を炊くときと同じ水加減で調味料を入れて味が均等になるように混ぜる

3.通常炊飯でセットする

4.炊き上がったら ふっくら混ぜて、ラップで包んでにぎる

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「シンプルなのに驚くほどおいしい」「コンビニより好きな味になった」といった、味の違いに感動する声が多く寄せられています。





ちょっとしたコツで塩むすびは格別のおいしさに。梅や鰹節、ツナマヨなどの具材を入れても味のバリエーションを楽しめますよ。毎日のごはんやお弁当にも、ぜひ取り入れてみてくださいね。（TEXT：青木千奈）

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