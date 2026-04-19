「変態枠どっちも面白いな」テレ東春ドラマ第1話出そろう 鈴木福、ブルマ姿で熱演 濱田岳は石井杏奈と…
テレビ東京でこの春スタートしたドラマの第1話が出そろった。今作でもテレ東では不倫ドラマなど登場人物が泥沼にハマりそうな作品が多く放送されている。
【場面写真】なかなか衝撃…ピッチリしたブルマ姿の鈴木福
9日に放送が始まった『惡の華』（毎週木曜 深0：00）では、鈴木福の演じる役柄が好きな女子の体操着の匂いを嗅ぐシーンが第1話から放送。あのに押し倒されて、ブルマ姿になるシーンも反響が寄せられた。
17日に始まった『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）では、主人公を演じる濱田岳が10年前にタイムリープする設定。第1話では、恋人役の石井杏奈と抱き合うシーンなどが描かれた。
テレ東ではこのほか、3日に『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）がスタート。観月ありさ、コウメ太夫がゲスト出演して反響を呼んだ。同じ日に始まった『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜 深0：52）では、深川麻衣、千賀健永が温泉旅で湯船につかるシーンが放送され、ほっこりする様子も描かれた。
3月30日に放送された『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第1話では、ドラマ初主演の宮澤エマが開始早々に夫役の浅香航大と濃厚なキスをしながら、ベッドシーンを熱演した。1日放送の『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第1話では、二階堂高嗣が若い不倫相手と激しく求め合いながら行為に及ぶ様子が描かれた。
同日放送された『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）では、主演の一人である菅井友香が“絶叫”。29年の人生で初めてできた彼氏役の稲葉友に妻がいて、自身はいつも会うのが平日の夜で、連絡は彼氏からだったことを回想し「不倫の条件そろいまくりじゃないかぁ゛〜〜〜〜」と叫んでいた。3日放送の『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）では、主演の原菜乃華の役柄がプール後にパンツを教室で晒される姿が描かれた。
SNS上ではこれらの作品に対し、「ドラマ普段あんま観ないんだけどテレ東のドラマって割と観るんだよね。だってめっちゃおもろいから」といったコメントのほか、『惡の華』『るなしい』について「変態枠どっちも面白いな」などの声が寄せられている。
【場面写真】なかなか衝撃…ピッチリしたブルマ姿の鈴木福
9日に放送が始まった『惡の華』（毎週木曜 深0：00）では、鈴木福の演じる役柄が好きな女子の体操着の匂いを嗅ぐシーンが第1話から放送。あのに押し倒されて、ブルマ姿になるシーンも反響が寄せられた。
17日に始まった『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）では、主人公を演じる濱田岳が10年前にタイムリープする設定。第1話では、恋人役の石井杏奈と抱き合うシーンなどが描かれた。
3月30日に放送された『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第1話では、ドラマ初主演の宮澤エマが開始早々に夫役の浅香航大と濃厚なキスをしながら、ベッドシーンを熱演した。1日放送の『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第1話では、二階堂高嗣が若い不倫相手と激しく求め合いながら行為に及ぶ様子が描かれた。
同日放送された『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）では、主演の一人である菅井友香が“絶叫”。29年の人生で初めてできた彼氏役の稲葉友に妻がいて、自身はいつも会うのが平日の夜で、連絡は彼氏からだったことを回想し「不倫の条件そろいまくりじゃないかぁ゛〜〜〜〜」と叫んでいた。3日放送の『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）では、主演の原菜乃華の役柄がプール後にパンツを教室で晒される姿が描かれた。
SNS上ではこれらの作品に対し、「ドラマ普段あんま観ないんだけどテレ東のドラマって割と観るんだよね。だってめっちゃおもろいから」といったコメントのほか、『惡の華』『るなしい』について「変態枠どっちも面白いな」などの声が寄せられている。