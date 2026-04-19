広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、ボディライン際立つぴったりトップス姿「スタイル神すぎる」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが4月19日までに、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つトップスを合わせた姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「憧れのスタイル」ボディラインぴったり私服
渡辺は「ヘアセットしてまらった」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。ぱっつん前髪に腰までの長さのゆるいウェーブヘアで、美しいボディラインが際立つぴったりとしたトップスを合わせた姿を公開している。
この投稿には「スタイル神すぎる」「憧れのスタイル」「可愛すぎ」「髪の毛つやつやで羨ましい」「お人形さんみたい」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「憧れのスタイル」ボディラインぴったり私服
◆渡辺リサ、美ボディ際立つスタイル公開
渡辺は「ヘアセットしてまらった」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。ぱっつん前髪に腰までの長さのゆるいウェーブヘアで、美しいボディラインが際立つぴったりとしたトップスを合わせた姿を公開している。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「スタイル神すぎる」「憧れのスタイル」「可愛すぎ」「髪の毛つやつやで羨ましい」「お人形さんみたい」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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