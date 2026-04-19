「だ〜りお、最高！」内田理央、プールでくつろぐ姿に反響「かわいすぎる」
俳優の内田理央（34）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。プールでくつろぐ姿を公開した。
【写真】「だ〜りお、最高！」プールでくつろぐ姿に反響が寄せられた内田理央
内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行」と紹介。「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」とつづった。
続けて「二泊三日をVLOGにしてYouTubeにあげました 自分で編集した30分の長尺ゆるゆる動画なので お暇な時にまったーりご覧ください」と結んだ。
この投稿には「だ〜りお、最高！」「かわいすぎる」などのコメントが寄せられた。
【写真】「だ〜りお、最高！」プールでくつろぐ姿に反響が寄せられた内田理央
内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行」と紹介。「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」とつづった。
続けて「二泊三日をVLOGにしてYouTubeにあげました 自分で編集した30分の長尺ゆるゆる動画なので お暇な時にまったーりご覧ください」と結んだ。
この投稿には「だ〜りお、最高！」「かわいすぎる」などのコメントが寄せられた。