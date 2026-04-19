100均でついに理想形を発見！「大人が本気で使える！」100円とは思えない高見え巾着

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商品情報

商品名：フェイクレザー巾着

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：150×180mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4972822412094

100円とは思えないおしゃれなデザイン♡セリアの『フェイクレザー巾着』

100円ショップの巾着袋はお手頃な反面、どうしても素材が頼りなかったり、作りがお値段なりだったりするものが多いイメージ。仕方ない部分ではありますが、せっかくなら大人が使いやすいものだと嬉しいですよね。

そんな願いを叶えてくれるアイテムをセリアで発見！『フェイクレザー巾着』という商品で、100円ショップにはあまりないような、上品なデザインに惹かれて購入してみました。

シボ感のあるフェイクレザー素材が使用されているのが特徴。しっとりとした質感と、落ち着いたベージュカラーで、大人が持つのにふさわしい高級感が漂います。

汚れた場合は乾いた布や固く絞った布でサッと拭き取れるので、本革に比べてお手入れが楽なのも嬉しいポイント！

正面には「INSPIRING DAYS」という控えめな英字ロゴが型押しされています。

シンプルながらもスタイリッシュなアクセントを効かせたデザインで、おしゃれに敏感な方にもマッチしやすいと思います。

約150mm×180mmと、カバンの中でかさばらず、かつ必要な小物がしっかり収まる絶妙なサイズ感です。

マチはありませんが柔らかな素材なので、厚みのある物も柔軟に収納できて便利です。

内側は少し起毛したような質感になっています。

内側が汚れやすいため、粉飛びしやすいアイシャドウなどのコスメや液漏れの可能性があるものを直接入れる際は注意が必要です。

ケアグッズやガジェット類の持ち運びに便利！

ミニサイズのヘアスプレー、フェイスミスト、リップなど、外出用のケアグッズを入れるのにぴったり。これからの季節は、デオドラント、ボディシート、日焼け止めを入れるのもいいかもしれません。

他にも、消毒液や予備のマスク、アクセサリーポーチとしても最適。そのまま持ち運ぶと生活感が出やすいアイテムを、おしゃれに持ち運ぶことができますよ！

個人的には、カメラの充電器や予備バッテリー、ケーブルなどのガジェット類の整理に便利だと感じました。

素材が柔らかいので、薄手の巾着よりも安心して持ち運べる点は高評価ポイントです。

私物の持ち歩きだけでなく、ちょっとしたラッピングにも。お菓子や小物を入れて、そのままプレゼントすれば喜ばれること間違いなしです♡

今回は、セリアの『フェイクレザー巾着』をご紹介しました。

素材の質感、色合い、デザイン、そして使い勝手の良さ…全てが100円とは思えないクオリティの優秀アイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。