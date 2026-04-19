◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月18日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAは18日（日本時間19日）、プレーオフ（PO）が開幕。八村塁所属のレイカーズ（西4位）は、1回戦でロケッツ（西5位）と激突する。試合前の記者会見の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。

レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初となるダブルダブルでレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。この結果によってレイカーズは、プレーオフ1回戦で西5位のロケッツと激突する。

JJ・レディックHCは試合前記者会見で「今週はチームとして充実した準備ができた」と開口一番。

主力不在ながらも「昨年のフィードバックを基にして、ジャンプ、負荷、加速、強度などのフィジカルパフォーマンスの目標もしっかりと達成しており、選手たちは心身ともに第1戦へ向けての準備が整った」と今できる万全の状況だという。

ルカ・ドンチッチは、左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間の診断を受けて、スペインに滞在しながらリハビリに励んだ。オースティン・リーブスは左腹斜筋を負傷。重傷度はグレード2で全治4〜6週間と診断を受けている。

ドンチッチについては「昨日ロサンゼルスに戻ってきたばかりで、まだ直接会ってはいないが、電話で話した際はとても元気そうだった」と再会を楽しみにした。

この試合では八村塁が先発に名を連ねた。レギュラーシーズン最終戦のジャズ戦では今季初のダブルダブルを達成。絶好調でプレーオフ1回戦に臨む。

対戦相手のロケッツは、第1戦は主力のケビン・デュラントが欠場することが発表された。デュラントは練習中に仲間との接触で右膝を負傷しながらも、試合前練習には参加していた。