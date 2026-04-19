人気レースクイーンの央川かこ（31）が18日夜、自身のインスタグラムを更新。黒＆イエローのボディースーツ風コスチューム姿を披露した。

「スーパー耐久 鈴鹿 明日の決勝21号車はST-3クラス 2番手からのスタートです」と、19日のスーパー耐久シリーズ第2戦（三重・鈴鹿サーキット）ST-3決勝のHitotsuyamaレーシング21号車のグリッドを報告。

ボディースーツ風コスチューム姿の写真をアップし「明日も暑くなりそうなので、サーキットに来られる方はしっかり暑さ対策をしてレース楽しみましょう」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ綺麗」「超カワイイ」「かこ様最高」「素晴らしい」「カッコ良すぎます」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。