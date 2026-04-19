ザ・リッツ・カールトン大阪は、ミキハウスとコラボして「ミキハウス エクスペリエンスルーム」を3月1日から5月31日まで提供している。

テーマは春のお出かけ。客室にはミキハウスのキャラクターであるプッチーとうさこを描いた玄関マットやベッドスロー、ボヘミアン柄のロゴ入りクッションを配置。間違い探しやぬりえ入りのウェルカムリーフレット、ルームキー風のカード、プッチーとうさこをモチーフにしたペストリーシェフ特製のウェルカムスイーツを用意する。プレイスペースとして、靴を脱いで遊べる芝生風のカーペット敷きエリアに中に入れるやわらかなブロック素材のロッジ風テントやおもちゃ、音が出る絵本を設置する。宿泊者には、子ども向けの歯ブラシ・歯みがき・コップ、手紐巾着、飲み口のパーツが取り外し可能な保温・保冷機能が付いたステンレスボトル、たこ焼きをモチーフとしたプッチーの刺繍を施した大阪限定の今治タオル製ハンドタオルをプレゼントする。朝食はルームサービスに変更可能で、客室は午後1時まで利用できる。

宿泊料金は、大人2名と12歳以下の子ども1名利用時1室あたり111,305円から。税・サービス料込。