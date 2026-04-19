◆関西六大学野球春季リーグ戦 第３節１回戦 大商大２−０龍谷大（１８日・わかさスタジアム京都）

第３節の１回戦２試合が行われ大商大と大院大が先勝した。大商大は右足首を捻挫していた今秋のドラフト候補・春山陽登主将（４年）が「３番・ＤＨ」で今季初スタメン。２安打２得点１盗塁で勝利に貢献した。大院大は２点を追う８回に打者１１人の猛攻で８点を挙げ、逆転勝利を収めた。

頼もしい男がスタメンに名を連ねた。侍ジャパン大学代表候補でもある大商大・春山主将が３打数２安打２得点１盗塁。復帰戦でさっそく、勝利に貢献した。

春に右足首を捻挫。開幕前日に再びひねり、悪化させた。「（もどかしさは）めちゃくちゃありました。歯がゆかったです」。大経大との第１節は代打起用に限定され、３打数無安打で犠飛による１打点のみ。チームも１勝２敗で勝ち点を落とした。敗戦後、ナインには「（リーグ戦だが）トーナメントだと。一戦も落とせない気持ちでやろう」と主将として訴えかけた。

初回は死球で出塁し、先制のホームイン。３回には左前打で二盗も決めた。富山陽一監督（６１）の助言を受け打席の後方に立ったのは７回。「ボールがよく見えた」と左前へ運び、再び本塁へ生還した。全得点に絡み、星野世那（４年）の完封劇をアシスト。「あしたからいける。そのつもりでいます」と守備にも就くのも時間の問題だ。２季ぶりＶ奪回へ全身全霊を懸ける。（高柳 義人）

〇…大院大は逆転「大勝利」を収め、元近鉄、阪神選手の中村良二監督（５７）は「こんな野球ができるんだとビックリしましたわ」と喜んだ。２点を追う打者１１人で８得点の猛攻。「森がようやってくれた」と８回無死一、二塁から代打で内野安打を放った森桜花主将の働きを称えた。逆転２点二塁打で試合を決めた堀井裕人も「森さんがつないでくれたから、絶対打ちたかった」と声を弾ませた。