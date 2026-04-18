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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【徹底比較】三井住友カードゴールド（NL）とセゾンゴールドプレミアムはどっちがお得なのか？（前編）」を公開した。

動画では、ゴールドカードマニアが、年会費無料で持てる人気のゴールドカード2枚を、デザインや投資でのポイント還元、豪華特典などの独自の視点から比較検証している。



動画中盤では、カードデザインや投資におけるポイント還元率について言及。

三井住友カードゴールド（NL）は「ナンバーレスで非常にスタイリッシュ」であるのに対し、セゾンゴールドプレミアムは「メタルサーフェス仕様」で金属カードのような光沢があり、「持ってる感を味わいたいなら、セゾンはかなり満足度が高い」と評価した。



また、話題の新NISAなど投資でのポイント還元については、2024年のポイント改定以降ルールが複雑化していると指摘。

三井住友は前年に100万円以上の利用があればSBI証券で1.0%の還元が受けられるため、「毎年100万円修行を達成していることが、投資信託の積立ポイントを最大化する条件になっている」と解説。

一方のセゾンは最大0.5%の還元となるが、マニアは「投資においてポイントはおまけ」と断言し、自身が買いたい商品がある証券会社を選ぶべきだという独自の哲学を展開した。



さらに、セゾンの強みとして、対象店舗で2名以上のコース料理を予約すると1名分が無料になる食事特典を紹介。

「私が知っている限り、年会費無料にできるクレジットカードにこの食事特典が付帯しているのはセゾンゴールドプレミアムだけだ」とその魅力を語った。



最終的な結論として、対象店舗でのスマホタッチ決済で高還元が狙える三井住友カードゴールド（NL）を「万人ウケする」と推奨。

一方、セゾンについては、まず年会費無料の一般カードを発行し、インビテーション（招待）を待って初年度から年会費永年無料で持つ裏技を提案した。



自身のライフスタイルや「100万円修行」の達成見込みに合わせて、最適な1枚を選ぶヒントが詰まった内容となっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/