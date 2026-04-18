エースコックは、にじさんじ所属のVTuberユニット「ROF-MAO」コラボレーションのカップ麺3商品を2026年4月20日に発売する。

「1.5倍」は海老だし辛味噌＆トマトカレー味

「スーパーカップ」と同ユニットとのコラボレーション第2弾。メンバーが考案した味わいをカップ麺として商品化した。メンバーの思いを詰め込んだこだわりの1杯になっているという。

「スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO 海老だし辛味噌ラーメン」は、香味野菜をバランスよく配合し、海老の旨みをきかせた味噌スープ。ピリ辛な唐辛子がアクセントとなり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げている。

「同 トマトカレー味ラーメン」は、チキンやポーク、ビーフなどをベースに、トマトのコク、カルダモンを加えたカレースープで、スパイス感とトマトの旨みが食欲をそそる1杯となっている。

いずれも価格は256円（税別）。

「スーパーカップ超大盛り×ROF-MAO 特まろ豚骨ラーメン」は、複数種のポーク原料にガーリックをきかせたまろやかな豚骨スープ。別添の調味油を加えることで豚骨の風味がプラスされ、深い味わいに仕上がる。

価格は348円（同）。