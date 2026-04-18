鹿島GK早川友基のビッグセーブ「もう見慣れた光景ですね」。元日本代表FWも称賛 クリーンシートは今季７試合目
４月18日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第11節で、首位の鹿島アントラーズは６位の浦和レッズと対戦した。
拮抗した展開のなか、81分に濃野公人のミドル弾で均衡を破る。この１点を最後まで守り抜き、１−０で接戦を制した。
今季９勝目を挙げ、クリーンシートは７試合目。頼れる守護神・早川友基はこの日も安定感あるプレーでゴールを守った。
33分には、自陣でのパスミスを金子拓郎に拾われ、ボックス内で決定的なシュートを見舞われる。決められていてもおかしくなかったが、日本代表の27歳は素早い反応で弾き出した。
試合を配信した『DAZN』で解説を務めた元日本代表FWの佐藤寿人氏は、金子のシュートまでの流れを評価しつつ、「シュートコースが限定されているなかでも、早川のシュートストップ。これはもう、見慣れた光景ですね」と称えた。
北中米Ｗ杯で日本代表メンバー入りも期待される男が、Ｊの舞台でアピールを続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】また無失点！ 鹿島守護神・早川友基のスーパーセーブ
拮抗した展開のなか、81分に濃野公人のミドル弾で均衡を破る。この１点を最後まで守り抜き、１−０で接戦を制した。
今季９勝目を挙げ、クリーンシートは７試合目。頼れる守護神・早川友基はこの日も安定感あるプレーでゴールを守った。
33分には、自陣でのパスミスを金子拓郎に拾われ、ボックス内で決定的なシュートを見舞われる。決められていてもおかしくなかったが、日本代表の27歳は素早い反応で弾き出した。
試合を配信した『DAZN』で解説を務めた元日本代表FWの佐藤寿人氏は、金子のシュートまでの流れを評価しつつ、「シュートコースが限定されているなかでも、早川のシュートストップ。これはもう、見慣れた光景ですね」と称えた。
北中米Ｗ杯で日本代表メンバー入りも期待される男が、Ｊの舞台でアピールを続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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