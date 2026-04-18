川崎Fが前回対戦の雪辱！　90＋8分のエリソン弾で横浜FMを撃破

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が18日に行われ、横浜F・マリノスと川崎フロンターレが対戦した。ともに特別大会で苦戦する神奈川の両雄が対決。前回対戦は横浜FMが5−0で圧勝したが、その勢いは続かずに現在は連敗中。対する川崎Fも前々節で劇的勝利を収めたが、前節は首位鹿島アントラーズに完敗。立ち上がりは横浜FMがボールを握って押し込んでいたが、先制したのは川崎Fだった。15分、伊藤達哉が右サイドから相手DFラインの背後に浮き球を供給。これをペナルティエリア内で収めたラザル・ロマニッチは体勢を崩したものの、すぐに立ち上がると、相手に囲まれながらも落ち着いてシュートを流し込んだ。

【ゴール動画】横浜FM vs 川崎F

ダービーらしく強度の高い攻防が続くなか、前半アディショナルタイム3分、前回対戦で大活躍した天野純が同点ゴールを記録する。高い位置で渡辺皓太がボールを奪い返し、味方とのワンツーパスから右サイドの深い位置に侵入してグラウンダークロスを供給する。ゴール前に飛び込んだ天野が左足で合わせて押し込んだ。後半は川崎Fの方が押し込む時間が続くが、何度か訪れたチャンスは横浜FMの守備陣に防がれる。一方、横浜FMの攻撃は停滞。このままPK戦に突入するかと思われたが、後半アディショナルタイム8分に試合の均衡が破れる。カウンターで敵陣に侵入。一度は相手に防がれたが、こぼれ球を拾った橘田健人が左に展開する。エリソンはペナルティエリア左から思い切り左足を振り抜き、ゴール右下隅へ突き刺した。試合はこのまま終了し、横浜FMは3連敗、川崎Fは2試合ぶり白星となった。次節は25日に行われ、横浜FMは敵地で浦和レッズと、川崎Fはホームでジェフユナイテッド千葉と対戦する。【スコア】横浜F・マリノス 1−2 川崎フロンターレ【得点者】0−1 15分 ラザル・ロマニッチ（川崎F）1−1 45＋3分 天野純（横浜FM）1−2 90＋8分 エリソン（川崎F）