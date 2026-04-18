ジャンプ漫画家、原宿ですれ違った人のイラスト投稿 特徴説明「カッコ良すぎて思わず2度見した」
「となりのヤングジャンプ」で漫画『読心貴族〜男女比1：99世界の悪役令息〜』を連載中の漫画家・ウエダマサヒロが、自身のXを更新し、原宿ですれ違った「カッコいいお姉さん」のイラストを投稿した。
【画像】こんな女性いる！？黒髪ロングでレザーコート 原宿ですれ違った人のイラスト
近況を報告したXでは「昨日原宿でめちゃくちゃカッコイイお姉さんとすれ違った。もしSNSとかやってるんだったらどなたか知りたい」とイラストを投稿。
イラストには、原宿ですれ違った女性の姿が描かれており、特徴は「丸いサングラス」「サラサラ黒のロングヘア―」「レザーのロングコート裏地が金のツタ？みたいな柄」「全身が黒のコーデで統一されてて、インナーとパンツはうろ覚え。露出は少なかったと思う」と説明。
そんな女性を見た時の感想は「カッコ良すぎて思わず2度見した」と伝えた。
【画像】こんな女性いる！？黒髪ロングでレザーコート 原宿ですれ違った人のイラスト
近況を報告したXでは「昨日原宿でめちゃくちゃカッコイイお姉さんとすれ違った。もしSNSとかやってるんだったらどなたか知りたい」とイラストを投稿。
イラストには、原宿ですれ違った女性の姿が描かれており、特徴は「丸いサングラス」「サラサラ黒のロングヘア―」「レザーのロングコート裏地が金のツタ？みたいな柄」「全身が黒のコーデで統一されてて、インナーとパンツはうろ覚え。露出は少なかったと思う」と説明。
そんな女性を見た時の感想は「カッコ良すぎて思わず2度見した」と伝えた。
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