Googleは、「Gemini」アプリ上の画像生成で、細かなプロンプトを入力しなくてもユーザーの好みに合わせた画像を生成する機能を提供開始した。

今後数日間で米国の「Google AI Plus」、「Google AI Pro」、「Google AI Ultra」の契約者向けに展開される。また、近日中にデスクトップ版のChromeのGeminiなど対象となるユーザーを拡大するという。

新機能は、ユーザーの情報に基づいて回答を最適化する「パーソナル・インテリジェンス」を活用し、画像生成AIの「Nano Banana 2」によりユーザーの好みに合わせた画像を生成する。

Geminiがユーザーの好みを理解することで、ユーザー自身が詳細な条件を指定する手間を省き、より簡単に「Nano Banana 2」による画像生成が使えるようになる。

たとえば、「私の理想の家をデザインして」や「無人島に持っていく必需品の画像を作って」というシンプルなプロンプトで、連携済みのGoogleアプリから得られる好みやライフスタイルを反映した画像が生成できる。

「パーソナル・インテリジェンス」とGoogle フォトを接続すると、ライブラリ内でラベル付けされたペットや人物を識別できるようになり、「私と家族が好きなアクティビティを楽しんでいる、クレイアニメ風の画像を生成して」と頼むだけで画像が生成できる。ベースとなるファイルの検索やダウンロード、アップロードを行う必要はない。

生成された画像がイメージと異なる場合は、「+」アイコンから参照する写真を変更できる。また、「ソース」ボタンをクリックすれば、生成のガイドとして自動選択された画像を確認できる。

一連の機能の提供にあたり、GeminiはユーザーのプライベートなGoogle フォトライブラリをモデル学習に直接使うことはない。機能向上に使用するのは、Geminiの特定のプロンプトやモデルの回答に限られるという。また、GoogleアプリとGeminiの連携はオプトイン方式で、いつでも解除できる。