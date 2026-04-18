aespaウィンター、オレンジヘアで雰囲気ガラリ 大胆ヘアチェンジに絶賛の声「次元が違う透明感」「ビジュ最強」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が4月17日、自身のInstagramを更新。大胆にカラーチェンジした髪を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場K-POP美女「ビジュ最強」と話題のド派手ヘア
ウィンターは、鏡越しの自撮りショットや、髪の生え際が見える上からのショットなど、複数枚の写真を投稿。以前のダークなロングヘアから一変し、鮮やかなオレンジの髪色にチェンジしており、髪の根元が写っていることからウィッグではないことが見て取れる。
この投稿に、ファンからは「オレンジ髪が肌の白さを引き立てていて綺麗すぎる」「本物のお人形さんかと思った」「次元が違う透明感」「ビジュ最強でため息もの」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「ビジュ最強」と話題のド派手ヘア
◆ウィンター、ヘアカラーチェンジしたショットを披露
ウィンターは、鏡越しの自撮りショットや、髪の生え際が見える上からのショットなど、複数枚の写真を投稿。以前のダークなロングヘアから一変し、鮮やかなオレンジの髪色にチェンジしており、髪の根元が写っていることからウィッグではないことが見て取れる。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オレンジ髪が肌の白さを引き立てていて綺麗すぎる」「本物のお人形さんかと思った」「次元が違う透明感」「ビジュ最強でため息もの」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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