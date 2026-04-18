「意外」マクドナルド、バイトは“髪色自由”と明言！ 「神すぎる条件」「普通にありがたい」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。バイトの髪色が自由であることをPRするGIF動画を公開しました。
【投稿】マクドナルド公式Xの普段のポスト
コメントでは、「髪『色』って言ってて、髪『型』って言ってないのすっごい罠」「緑もピンクも含まれてる！意外でした」「パツ金いいな〜」「神すぎる条件 好きな髪色で働けるの強すぎる」「髪色自由なのは普通にありがたい。学生でも社会人でも、自分らしさを全部消さなくていい職場の方が働きやすいと思う」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】マクドナルド公式Xの普段のポスト
髪色自由のバイト募集をアピール同アカウントは「マクドナルドのバイトは………髪色自由です！」とつづり、動画を1本載せています。「みんなのバ先 マクバ！」のロゴと共に、ピンク、グリーン、パープルのアフロなどさまざまな髪色・髪型のイラストキャラクターが次々と登場。画像下部には、「※勤務中はキャップを被っていただきます。※働くときはマクドナルドのアピアランス規則を守っていただきます」との注記も記載されています。
「これはもうマックに行くしかない」同日の別投稿では期間限定のいちごスムージーを宣伝し、画像を1枚載せている同アカウント。ハローキティが描かれたカップがかわいらしいです。「これはもうマックに行くしかない」とのことなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)