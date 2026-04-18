節目の熱狂を自宅最前列で！ U-NEXT「a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館」

記事ポイント a flood of circle初の日本武道館ワンマン公演をU-NEXTで独占生配信。ライブ配信は5月6日16時から、見逃し配信は5月20日23時59分まで楽しめます。20周年の節目を飾る特別な一夜を、高音質、高画質で自宅から味わえます。 a flood of circle初の日本武道館ワンマン公演をU-NEXTで独占生配信。ライブ配信は5月6日16時から、見逃し配信は5月20日23時59分まで楽しめます。20周年の節目を飾る特別な一夜を、高音質、高画質で自宅から味わえます。

a flood of circleの結成20周年を彩る初の単独武道館公演が、U-NEXTで独占生配信されます。

会場に行けない日でも、ツアーの集大成となる特別なステージを自宅でリアルタイムに追いかけられるのがうれしいポイントです。

U-NEXT「a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館」





ライブ配信日時：2026年5月6日（水・祝）16:00〜ライブ終了まで見逃し配信期間：配信準備完了次第〜2026年5月20日（水）23:59まで配信公演：2026年5月6日 東京・日本武道館 公演視聴料金：月額会員は追加料金不要

a flood of circleにとって初めての日本武道館ワンマンライブは、20年間積み重ねてきた熱量を一気に解き放つ記念公演です。

全国20公演を巡るツアー“日本武道館への道”の終着点だからこそ、その一曲一曲に歩みの重みが重なり、画面越しでも高揚感がしっかり伝わってきます。

追加料金なしで視聴できるため、気になっていた人が記念すべき初武道館に触れるきっかけとしてもぴったりです。

見逃せない節目





a flood of circleの20周年という節目に重なる公演は、いつものライブ配信以上に特別感があります。

初の単独武道館という響きだけでも胸が高鳴り、長く応援してきたファンにとってはもちろん、これから楽曲に触れる人にも記憶に残る一夜になりそうです。

自宅で味わう臨場感





U-NEXTならではの高音質、高画質の映像で届けられるため、ボーカルの熱量やバンドサウンドの厚みまでじっくり堪能できます。

見逃し配信も用意されているので、当日に予定がある人でもあとから余韻ごと受け取れるのが魅力です。

配信前後に過去のライブ映像もあわせて楽しめば、20周年公演の特別さがいっそう際立ちます。

a flood of circleの歩みと今の勢いを一度に感じたい人にとって、見逃せないライブ配信になりそうです。

リアルタイムで熱狂を共有したい人も、あとからじっくり浸りたい人も、それぞれの楽しみ方で記念の夜に参加できます。

節目の一公演を自宅で味わえる、U-NEXTの独占ライブ配信の紹介でした。

よくある質問

Q. a flood of circleの武道館公演は追加料金がかかりますか？

A. U-NEXTの月額会員であれば追加料金はかかりません。

いつもの月額プランの中で独占ライブ配信を視聴できるので、特別な記念公演を気軽に楽しめるのが魅力です。

Q. 当日に見られない場合でも楽しめますか？

A. はい、ライブ終了後は見逃し配信が予定されており、5月20日23時59分まで視聴できます。

予定が合わない日でも、落ち着いた時間に20周年公演の余韻を味わえます。

Q. この配信はどんな人におすすめですか？

A. 長年応援してきたファンはもちろん、a flood of circleを最近知った人にもおすすめです。

初の単独武道館という節目の公演なので、バンドの魅力を一気に体感できる一本です。

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