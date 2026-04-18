小物収納・幅調整できて机上がスッキリ！不二貿易のゲーミングモニタースタンド

不二貿易は4月15日、ゲーミングモニターにぴったりなLED付きモニタースタンド「ステルス」を量販店、ECサイトなどで発売した。Amazon.co.jpでの価格は3980円。



●人気シリーズから登場 機能が詰まったモニタースタンド



2020年頃からゲーミングチェアやデスクを販売する不二貿易。シリーズ累計の販売実績は約9.5億円を突破し、人気を集めている。



今回、新製品のテーマは「デスクに余白を生む設計」だ。幅55×奥行20cmのコンパクトな天板ながら、フルサイズキーボードの収納に対応し、小物の収納スペースやUSBの接続端子、格納式のスマートフォンスタンドを設けている。ゲーミング用途にはなくてはならない、全10パターンのLEDライトも搭載する。



本体サイズは、幅55×高さ8×奥行20cmで、耐荷重は4kg。脚部は左右それぞれ折りたたみ可能で、幅は最小で約41cmになる。インターフェースは、USB Type-A×2、Type-C×2を搭載し、ナイロン素材のUSB Type-A to A 1.5mケーブルが付属する。