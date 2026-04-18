元アイドルグループ「モーニング娘。」でタレントの後藤真希（４０）の都内にある実家で１７日、火災が発生した。

１６日未明に火災が発生し、消防車による消防活動が行われた。関係者によると後藤は同居しておらず現在は長女、次女家族の計８人が住んでいたという。家族は避難し、全員無事だった。

火災によって３階の窓が大破し、この日は消防職員による現場検証が行われた。消防関係者によると火元の特定はされておらず後日、家族立ち合いのもとで現場検証を行う。

火災に遭った自宅は後藤が１０代の時に家族にプレゼントしたと言われ、３階建ての立派な外観から「ゴマキ御殿」と呼ばれていた。後藤は結婚を機に実家を離れたが長女、次女、弟で千葉県八街市議の後藤祐樹氏ら家族で過ごした思い出が詰まった場所だ。

関係者によると「現在は別の家に住んでいる真希さんと祐樹さんも火災の連絡を受け、実家に向かおうとしたのですが、親族から『報道陣がいるからまだ来ない方がいい』と言われ、駆け付けることができなかったようです」。

長女、次女家族は近隣の親族宅に身を寄せているそうだが、心配は尽きない。自宅の災難に後藤もショックを受けているだろうが前出の関係者によると「元々、感情を表に出すタイプではない。真希さんも祐樹さんも通常通りに仕事をしていたようです」と話した。

出火原因の特定が待たれる。